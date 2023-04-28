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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Александрия
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 23:26 |
31
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Александрия

В Кривом Роге состоится матч 23 тура украинской Премьер-лиги

28 апреля 2023, 23:26 |
31
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Александрия
ФК Кривбасс

В субботу, 29 апреля, состоится матч 23 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в Кривом Рогу на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале, платформе и YouTube-канале Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Александрия».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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