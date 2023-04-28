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  4. ВИШНЯК: «Траоре нас продавил и воспользовался своим моментом»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 28 апреля 2023, 23:38
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ВИШНЯК: «Траоре нас продавил и воспользовался своим моментом»

Главный тренер «Колоса» рассказал о впечатлениях после матча с «Шахтаром»

28 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 28 апреля 2023, 23:38
200
0
ВИШНЯК: «Траоре нас продавил и воспользовался своим моментом»
shakhtar.com. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал о своих впечатлениях после матча 23-го тура УПЛ против «Шахтера» (1:3):

– Во-первых, хочу выразить соболезнования семьям погибших от сегодняшних обстрелов людей. Такое событие, после которого становится не до футбола. Нам всем нужно держаться, пожелать победы и поблагодарить наши Вооруженные Силы за то, что мы смогли сегодня сыграть. Что касается матча, то, я считаю, он получился интересным для зрителей: была интрига, создавались моменты у обеих ворот.

– Игра поделилась на два разных тайма. Чего не хватило «Колосу» во второй половине, чтобы удержать положительный результат?

– Ну, еще есть соперник, поэтому говорить только о том, что нам чего-то не хватило, мало. Ребята делали все, что могли. Но есть соперник, который добавил, немного перестроился. «Шахтер» с начала второго тайма начал оказывать давление на наши ворота, больше прессинговать.

Где-то мы не справились с этим давлением и запускали их слишком близко к собственной штрафной, не могли встретить выше. Это вылилось в то, что мы получили пенальти в свои ворота и второй пропущенный мяч, когда Траоре нас продавил и хладнокровно распорядился своим моментом. Делали все, что могли, но класс соперника был повыше.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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