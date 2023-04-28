В субботу, 29 апреля, состоится матч 23-го тура чемпионата Украины, в котором сразятся «Минай» и «Металлист 1925».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Минае, на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

Поединок можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Минай – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.