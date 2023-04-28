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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 23:13 | Обновлено 28 апреля 2023, 23:14
48
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Металлист 1925

Поединок состоится 29 апреля в 13:00 по Киеву

28 апреля 2023, 23:13 | Обновлено 28 апреля 2023, 23:14
48
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Металлист 1925
УПЛ

В субботу, 29 апреля, состоится матч 23-го тура чемпионата Украины, в котором сразятся «Минай» и «Металлист 1925».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Минае, на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

Поединок можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Минай – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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