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  4. Свентек разгромила австрийку в Мадриде, которая уже проигрывала Ястремской
WTA
28 апреля 2023, 22:32 | Обновлено 28 апреля 2023, 22:52
169
0

Свентек разгромила австрийку в Мадриде, которая уже проигрывала Ястремской

Юлия Грабер со статусом лаки-лузера ничего не смогла сделать против первой ракетки мира

28 апреля 2023, 22:32 | Обновлено 28 апреля 2023, 22:52
169
0
Свентек разгромила австрийку в Мадриде, которая уже проигрывала Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 1/32 финала соревнований полька в двух сетах уверенно обыграла Юлию Грабер (Австрия, WTA 92) за 1 час и 19 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Юлия Грабер (Австрия) [LL] – 6:3, 6:2

Это была первая встреча теннисисток. В следующем раунде Ига сыграет с Бернардой Перой.

Интересно, что Грабер проиграла украинской теннисистке Даяне Ястремской в финале квалификации к турниру в Мадриде, однако получила статус лаки-лузера и в 1/64 финала соревнований прошла Викторию Томову.

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Юлия Грабер Ига Свёнтек WTA Мадрид Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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