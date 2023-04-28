Свентек разгромила австрийку в Мадриде, которая уже проигрывала Ястремской
Юлия Грабер со статусом лаки-лузера ничего не смогла сделать против первой ракетки мира
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В 1/32 финала соревнований полька в двух сетах уверенно обыграла Юлию Грабер (Австрия, WTA 92) за 1 час и 19 минут.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Юлия Грабер (Австрия) [LL] – 6:3, 6:2
Это была первая встреча теннисисток. В следующем раунде Ига сыграет с Бернардой Перой.
Интересно, что Грабер проиграла украинской теннисистке Даяне Ястремской в финале квалификации к турниру в Мадриде, однако получила статус лаки-лузера и в 1/64 финала соревнований прошла Викторию Томову.
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