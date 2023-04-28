Лечче дома обыграл Удинезе, прервав серию из 8 матчей без побед

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Лечче» дома обыграл «Удинезе» (1:0) и прервал серию из 8 матчей без побед.

Единственный гол на 62-й минуте забил Габриэль Стрефецца с пенальти.

«Лечче» набрал 31 очко (16-е место). «Удинезе» с 42 очками находится на 11-й позиция.

Серия А. 32-й тур, 28 апреля

Лечче – Удинезе – 1:0

Гол: Стрефецца, 62 (пен)