Италия28 апреля 2023, 22:19 | Обновлено 28 апреля 2023, 22:29
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Лечче дома обыграл Удинезе, прервав серию из 8 матчей без побед
Единственный гол на 62-й минуте забил Габриэль Стрефецца с пенальти
28 апреля 2023, 22:19 | Обновлено 28 апреля 2023, 22:29
51
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В матче 32-го тура чемпионата Италии «Лечче» дома обыграл «Удинезе» (1:0) и прервал серию из 8 матчей без побед.
Единственный гол на 62-й минуте забил Габриэль Стрефецца с пенальти.
«Лечче» набрал 31 очко (16-е место). «Удинезе» с 42 очками находится на 11-й позиция.
Серия А. 32-й тур, 28 апреля
Лечче – Удинезе – 1:0
Гол: Стрефецца, 62 (пен)
События матча
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Габриэл Стрефезза (Лечче).
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