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Чемпионат Италии
Лечче
28.04.2023 19:30 – FT 1 : 0
Удинезе
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Италия
28 апреля 2023, 22:19 | Обновлено 28 апреля 2023, 22:29
51
0

Лечче дома обыграл Удинезе, прервав серию из 8 матчей без побед

Единственный гол на 62-й минуте забил Габриэль Стрефецца с пенальти

28 апреля 2023, 22:19 | Обновлено 28 апреля 2023, 22:29
51
0
Лечче дома обыграл Удинезе, прервав серию из 8 матчей без побед
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Лечче» дома обыграл «Удинезе» (1:0) и прервал серию из 8 матчей без побед.

Единственный гол на 62-й минуте забил Габриэль Стрефецца с пенальти.

«Лечче» набрал 31 очко (16-е место). «Удинезе» с 42 очками находится на 11-й позиция.

Серия А. 32-й тур, 28 апреля

Лечче – Удинезе – 1:0

Гол: Стрефецца, 62 (пен)

События матча

62’
ГОЛ ! С пенальти забил Габриэл Стрефезза (Лечче).
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Лечче Удинезе чемпионат Италии по футболу Серия A Габриэль Стрефецца видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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