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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 21:04 |
198
2

Атлетико Минейро предложил Шахтеру продлить аренду Педриньо на год

Сам футболист также дал понять, что готов оставаться в Бразилии

28 апреля 2023, 21:04 |
198
2
Атлетико Минейро предложил Шахтеру продлить аренду Педриньо на год
Instagram. Педриньо

Бразильский «Атлетико Минейро» продолжает переговоры с «Шахтером» по поводу продления аренды хавбека Педриньо.

Нынешнее соглашение истекает 30 июня, и через агента футболиста Уилла Дантаса «петушки» представили «горнякам» новое предложение. «Атлетико Минейро» хотел бы продлить аренду Педриньо до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что аренда Педриньо может быть пролонгирована до конца нынешнего календарного года.

Сам хавбек дал понять боссам «Шахтера», что хотел бы остаться в Бразилии и не готов возвращаться не только в Украину, но и в Европу, из-за чего продать Педриньо «горнякам» летом будет непросто.

Недавно Педриньо получил травму, восстановиться от которой должен ближе к концу июня.

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Педриньо Шахтер Донецк Атлетико Минейро трансферы УПЛ трансферы Уилл Дантас
Источник Goal.com
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Комментарии 2
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Злий Глобинець
Я, звичайно, пересічний "боліла", не спец у таких питаннях. Але як на мою скромну думку, гірникам треба повернути цього гравця в Шахтар. Ну там, зарплату підняти, якісь бонуси запропонувати, трансфер у європейську команду гарантувати. А раптом погодиться і ще пограє в Україні? І так УПЛ опускається все нижче і нижче, в єврокубках одні проблеми. Треба хоч когось повертати.
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Serhii P.
Прізвище відповідає, педріньо ще те!
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