Атлетико Минейро предложил Шахтеру продлить аренду Педриньо на год
Сам футболист также дал понять, что готов оставаться в Бразилии
Бразильский «Атлетико Минейро» продолжает переговоры с «Шахтером» по поводу продления аренды хавбека Педриньо.
Нынешнее соглашение истекает 30 июня, и через агента футболиста Уилла Дантаса «петушки» представили «горнякам» новое предложение. «Атлетико Минейро» хотел бы продлить аренду Педриньо до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что аренда Педриньо может быть пролонгирована до конца нынешнего календарного года.
Сам хавбек дал понять боссам «Шахтера», что хотел бы остаться в Бразилии и не готов возвращаться не только в Украину, но и в Европу, из-за чего продать Педриньо «горнякам» летом будет непросто.
Недавно Педриньо получил травму, восстановиться от которой должен ближе к концу июня.
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