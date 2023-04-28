Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 77) вышла в 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Во 2-м раунде соревнований опытная украинка обыграла Жиль Тайхманн (Швейцария, WTA 30) в трех сетах за 2 часа и 31 минуту.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Жиль Тайхманн (Швейцария) [25] – Леся Цуренко (Украина) – 6:3, 2:6, 4:6

В первой партии Леся ни разу не смогла добраться до брейк-поинтов и без особых шансов проиграла ее.

Во втором сете при счете 2:2 в пятом гейме Цуренко спасла брейк-поинт и вскоре забрала 4 гейма подряд, тем самым обеспечив себе шансы выиграть матч в третьей партии.

Решающий сет начался для украинки очень неудачно. Сходу украинка проиграла 3 гейма, отдав 2 свои подачи. Однако Цуренко не сдалась и невероятным образом выиграла 5 геймов подряд. Подать на матч сразу не получилось, но в 10-м гейме украинка сделала брейк и закрыла Тайхманн.

В 1/16 финала турнира в Мадриде Цуренко встретится с Дарьей Касаткиной.