Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
WTA
28 апреля 2023, 20:33 | Обновлено 28 апреля 2023, 20:40
1461
10

Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде

Леся в трех сетах выиграла у Жиль Тайхманн, проиграв первую партию

28 апреля 2023, 20:33 | Обновлено 28 апреля 2023, 20:40
1461
10
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 77) вышла в 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Во 2-м раунде соревнований опытная украинка обыграла Жиль Тайхманн (Швейцария, WTA 30) в трех сетах за 2 часа и 31 минуту.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Жиль Тайхманн (Швейцария) [25] – Леся Цуренко (Украина) – 6:3, 2:6, 4:6

В первой партии Леся ни разу не смогла добраться до брейк-поинтов и без особых шансов проиграла ее.

Во втором сете при счете 2:2 в пятом гейме Цуренко спасла брейк-поинт и вскоре забрала 4 гейма подряд, тем самым обеспечив себе шансы выиграть матч в третьей партии.

Решающий сет начался для украинки очень неудачно. Сходу украинка проиграла 3 гейма, отдав 2 свои подачи. Однако Цуренко не сдалась и невероятным образом выиграла 5 геймов подряд. Подать на матч сразу не получилось, но в 10-м гейме украинка сделала брейк и закрыла Тайхманн.

В 1/16 финала турнира в Мадриде Цуренко встретится с Дарьей Касаткиной.

По теме:
Киченок / Циммерман – Андреева / Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк / Русе – Бабош / Данилина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Мадрид Леся Цуренко Жиль Тайхман
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк в Мадриде не справилась с Осорио
Теннис | 27 апреля 2023, 16:58 18
Костюк в Мадриде не справилась с Осорио
Костюк в Мадриде не справилась с Осорио

Украинка выбыла из борьбы за трофей в испанской столице

Лэмпард может не доработать в Челси до конца сезона
Футбол | 28 апреля 2023, 13:22 8
Лэмпард может не доработать в Челси до конца сезона
Лэмпард может не доработать в Челси до конца сезона

Результаты «Синих» катастрофические

ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
Бокс | 28.04.2023, 05:10
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
Футбол | 28.04.2023, 01:42
Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо
Футбол | 28.04.2023, 11:51
Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо
Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Леся топчік!)
Ответить
+5
Александр Ад
молодець!!!Не Ну мо-ло-дець!
Ответить
+5
Володимир Коваленко
Леся ніколи не грала нижче свого рівня . Зараз його пепевершила ! Велика повага ! Придавимо Касаткіну !
Ответить
+3
Павло Бубенко
З Перемогою тебе, мила наша Лесєчка, та усіх українських уболювальників! Наступна - рашистка касаткіна. Удачі тобі, рідненька й у протистоянні з рашисткою!
Ответить
+3
Muskrat2
Молодець!
Гратиме з бувшою дівчиною? Після камінг-ауту Касатки, ті дивні відносини вже зовсім не дивні. Бажаю Лесі всього найкращого! 
Ответить
+1
Fdail
Ну ось, що називається характер та воля до перемоги. Далі Касаткіна, подача в якої на рівні Лесиної ( в негативному сенсі, якщо хтось не зрозумів), тому якщо викласти, модна проходити. 
Ответить
0
Александр Науменко
Молодець Леся, приємно здивувала, виклалась по повній. З технікой все ок, а ось фізики явно не вистачає. Все одно, вийти в третє коло, вже залік.
Ответить
0
alex55
Ну Цуренко, красава. Не взирая на лица идет по сетке. касаткину к ногтю!
Ответить
0
Обсервер Влад
З Цуренко можливо був би якийсь толк, якби у неї була хоч якась подоба подачі, тому що те, що вона виконує, навіть близько подачею назвати не можна - це просте накидування м'яча суперниці на ракетку під розстріл (і це я навіть не про другу подачу...) Тут пощастило, що Тайхман напомилялася на кілька матчів уперед, за рахунок чого Лесі вдалося вирулити, з чим її і вітаємо!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
27.04.2023, 11:05 31
Футбол
Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
26.04.2023, 16:47 7
Футбол
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
27.04.2023, 13:56
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
27.04.2023, 11:30 65
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию
ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию
26.04.2023, 21:47 6
Хоккей
Ронни О'Салливан сенсационно вылетел из ЧМ, проиграв 7 фреймов подряд
Ронни О'Салливан сенсационно вылетел из ЧМ, проиграв 7 фреймов подряд
26.04.2023, 19:55 9
Снукер
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
27.04.2023, 20:59 43
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина забросила Нидерландам 14 шайб, впереди – Япония
ЧМ по хоккею. Украина забросила Нидерландам 14 шайб, впереди – Япония
27.04.2023, 18:13 13
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности