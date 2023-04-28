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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 19:54 | Обновлено 28 апреля 2023, 20:03
68
0

Динамовцы первыми покорили 900-голевой рубеж на чужих полях

Автором юбилейного гола стал Владислав Ванат

28 апреля 2023, 19:54 | Обновлено 28 апреля 2023, 20:03
68
0
Динамовцы первыми покорили 900-голевой рубеж на чужих полях
ФК Динамо

В матче с «Металлистом» (3:1) динамовцы первыми покорили 900-голевой рубеж на чужих полях в чемпионатах Украины. Автором юбилейного гола стал Владислав Ванат.

Любопытно, что в поединках с харьковчанами киевляне забили еще два памятных мяча в гостях - 400-й (Максим Шацких в 2005 году) и 500-й (Денис Олейник в 2008-м). К слову, гол Ваната оказался ко всему прочему 90-м для «Динамо» в баталиях с «Металлистом» в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы «Динамо» в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

23.03.1992

Юрий ГРИЦЫНА

Одесса

12’ (1:0)

3:1

100-й

05.06.1995

Юрий МАКСИМОВ

Кремень

10’ (1:0)

4:0

200-й

24.09.1998

Виталий КОСОВСКИЙ

Таврия

35’ (1:0)

3:3

300-й

22.09.2001

Александр МЕЛАЩЕНКО

Кривбасс

71’ (4:0)

7:0

400-й

06.03.2005

Максим ШАЦКИХ

Металлист

49’ (2:0)

2:0

500-й

17.05.2008

Денис ОЛЕЙНИК

Металлист

90’ (2:2)

2:2

600-й

11.03.2012

Адмир МЕХМЕДИ

Кривбасс

90+8’ (3:0)

3:0

700-й

08.12.2015

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Металлург З

8’ (1:0)

6:0

800-й

30.05.2019

Виктор ЦЫГАНКОВ

Александрия

69’ (2:0)

2:0

900-й

28.04.2023

Владислав ВАНАТ

Металлист

75’ (2:0)

3:1

Юбилейные голы «Динамо» в матчах с «Металлистом» в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Автор гола

Минута

Счет

Вратарь

1-й

07.03.1992

Юрий ГРИЦЫНА

3' (1:0)

2:1 (д)

Помазун

10-й

07.06.1994

Александр ПРИЗЕТКО

59' (2:0)

2:0 (д)

Горяинов

20-й

16.06.2000

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

13' (1:0)

5:0 (г)

Горяинов

30-й

27.04.2002

Максим ШАЦКИХ

37' (2:0)

6:0 (д)

Горяинов

40-й

18.06.2003

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

78' (4:2)

4:2 (д)

Горяинов

50-й

27.08.2006

Сергей РЕБРОВ

33' (1:0)

2:0 (д)

Горяинов

60-й

20.09.2009

Олег ГУСЕВ

67' (2:0)

2:1 (г)

Горяинов

70-й

20.10.2012

Андрей ЯРМОЛЕНКО

59' (1:2)

1:3 (д)

Горяинов

80-й

31.10.2015

Сергей СИДОРЧУК

34' (1:0)

2:0 (д)

Худжамов

90-й

28.04.2023

Владислав ВАНАТ

75' (2:0)

3:1 (г)

Ермолов
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Источник Sport.ua
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