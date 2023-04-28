Динамовцы первыми покорили 900-голевой рубеж на чужих полях
Автором юбилейного гола стал Владислав Ванат
В матче с «Металлистом» (3:1) динамовцы первыми покорили 900-голевой рубеж на чужих полях в чемпионатах Украины. Автором юбилейного гола стал Владислав Ванат.
Любопытно, что в поединках с харьковчанами киевляне забили еще два памятных мяча в гостях - 400-й (Максим Шацких в 2005 году) и 500-й (Денис Олейник в 2008-м). К слову, гол Ваната оказался ко всему прочему 90-м для «Динамо» в баталиях с «Металлистом» в УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые голы «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
23.03.1992
|
Юрий ГРИЦЫНА
|
Одесса
|
12’ (1:0)
|
3:1
|
100-й
|
05.06.1995
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Кремень
|
10’ (1:0)
|
4:0
|
200-й
|
24.09.1998
|
Виталий КОСОВСКИЙ
|
Таврия
|
35’ (1:0)
|
3:3
|
300-й
|
22.09.2001
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
Кривбасс
|
71’ (4:0)
|
7:0
|
400-й
|
06.03.2005
|
Максим ШАЦКИХ
|
Металлист
|
49’ (2:0)
|
2:0
|
500-й
|
17.05.2008
|
Денис ОЛЕЙНИК
|
Металлист
|
90’ (2:2)
|
2:2
|
600-й
|
11.03.2012
|
Адмир МЕХМЕДИ
|
Кривбасс
|
90+8’ (3:0)
|
3:0
|
700-й
|
08.12.2015
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Металлург З
|
8’ (1:0)
|
6:0
|
800-й
|
30.05.2019
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Александрия
|
69’ (2:0)
|
2:0
|
900-й
|
28.04.2023
|
Владислав ВАНАТ
|
Металлист
|
75’ (2:0)
|
3:1
Юбилейные голы «Динамо» в матчах с «Металлистом» в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1-й
|
07.03.1992
|
Юрий ГРИЦЫНА
|
3' (1:0)
|
2:1 (д)
|
Помазун
|
10-й
|
07.06.1994
|
Александр ПРИЗЕТКО
|
59' (2:0)
|
2:0 (д)
|
Горяинов
|
20-й
|
16.06.2000
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
13' (1:0)
|
5:0 (г)
|
Горяинов
|
30-й
|
27.04.2002
|
Максим ШАЦКИХ
|
37' (2:0)
|
6:0 (д)
|
Горяинов
|
40-й
|
18.06.2003
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
78' (4:2)
|
4:2 (д)
|
Горяинов
|
50-й
|
27.08.2006
|
Сергей РЕБРОВ
|
33' (1:0)
|
2:0 (д)
|
Горяинов
|
60-й
|
20.09.2009
|
Олег ГУСЕВ
|
67' (2:0)
|
2:1 (г)
|
Горяинов
|
70-й
|
20.10.2012
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
59' (1:2)
|
1:3 (д)
|
Горяинов
|
80-й
|
31.10.2015
|
Сергей СИДОРЧУК
|
34' (1:0)
|
2:0 (д)
|
Худжамов
|
90-й
|
28.04.2023
|
Владислав ВАНАТ
|
75' (2:0)
|
3:1 (г)
|
Ермолов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В команде не лучшая атмосфера
Результаты «Синих» катастрофические