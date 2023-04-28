В матче с «Металлистом» (3:1) динамовцы первыми покорили 900-голевой рубеж на чужих полях в чемпионатах Украины. Автором юбилейного гола стал Владислав Ванат.

Любопытно, что в поединках с харьковчанами киевляне забили еще два памятных мяча в гостях - 400-й (Максим Шацких в 2005 году) и 500-й (Денис Олейник в 2008-м). К слову, гол Ваната оказался ко всему прочему 90-м для «Динамо» в баталиях с «Металлистом» в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы «Динамо» в чемпионатах Украины

Гол Дата Игрок Соперник Минута Счет 1-й 23.03.1992 Юрий ГРИЦЫНА Одесса 12’ (1:0) 3:1 100-й 05.06.1995 Юрий МАКСИМОВ Кремень 10’ (1:0) 4:0 200-й 24.09.1998 Виталий КОСОВСКИЙ Таврия 35’ (1:0) 3:3 300-й 22.09.2001 Александр МЕЛАЩЕНКО Кривбасс 71’ (4:0) 7:0 400-й 06.03.2005 Максим ШАЦКИХ Металлист 49’ (2:0) 2:0 500-й 17.05.2008 Денис ОЛЕЙНИК Металлист 90’ (2:2) 2:2 600-й 11.03.2012 Адмир МЕХМЕДИ Кривбасс 90+8’ (3:0) 3:0 700-й 08.12.2015 Андрей ЯРМОЛЕНКО Металлург З 8’ (1:0) 6:0 800-й 30.05.2019 Виктор ЦЫГАНКОВ Александрия 69’ (2:0) 2:0 900-й 28.04.2023 Владислав ВАНАТ Металлист 75’ (2:0) 3:1

Юбилейные голы «Динамо» в матчах с «Металлистом» в чемпионатах Украины