Диалло стал юбилейным новичком Динамо в УПЛ
Сенегалец Самба Диалло стал 200-м игроком, дебютировавшим в УПЛ в рядах киевлян
20-летний сенегальский полузащитник Самба Диалло свой первый матч за «Динамо» провел 27 октября прошлого года в гостевом поединке киевлян с кипрским АЕКом в групповом турнире Лиги Европы. И только спустя полгода состоялась премьера сенегальца в УПЛ.
Между тем Диалло стал 200-м игроком, дебютировавшим в чемпионатах Украины в рядах киевлян, в том числе 79-м – из дальнего зарубежья. Наибольшее количество новичков «Динамо» презентовало, если не принимать во внимание первый чемпионат, в сезонах 2006/07 - 12, 2018/19 – 11, 2002/03 и 2012/13 – по 8. К слову, больше игроков дебютировало в УПЛ только в «Карпатах», запорожском «Металлурге» и «Черноморце».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, в которых дебютировало в УПЛ наибольшее количество игроков
|
Клуб
|
Дебютанты
|
Карпаты
|
238
|
Металлург З
|
237
|
Черноморец
|
217
|
Динамо
|
200
|
Заря
|
195
|
Волынь
|
188
|
Таврия
|
188
|
Металлист
|
187
|
Ворскла
|
180
|
Мариуполь
|
162
|
Кривбасс
|
157
|
Шахтер
|
156
|
Днепр
|
151
|
Металлург Д
|
150
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