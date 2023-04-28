Диалло стал юбилейным новичком Динамо в УПЛ

20-летний сенегальский полузащитник Самба Диалло свой первый матч за «Динамо» провел 27 октября прошлого года в гостевом поединке киевлян с кипрским АЕКом в групповом турнире Лиги Европы. И только спустя полгода состоялась премьера сенегальца в УПЛ.

Между тем Диалло стал 200-м игроком, дебютировавшим в чемпионатах Украины в рядах киевлян, в том числе 79-м – из дальнего зарубежья. Наибольшее количество новичков «Динамо» презентовало, если не принимать во внимание первый чемпионат, в сезонах 2006/07 - 12, 2018/19 – 11, 2002/03 и 2012/13 – по 8. К слову, больше игроков дебютировало в УПЛ только в «Карпатах», запорожском «Металлурге» и «Черноморце».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, в которых дебютировало в УПЛ наибольшее количество игроков