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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 19:47 | Обновлено 28 апреля 2023, 19:53
274
0

Диалло стал юбилейным новичком Динамо в УПЛ

Сенегалец Самба Диалло стал 200-м игроком, дебютировавшим в УПЛ в рядах киевлян

28 апреля 2023, 19:47 | Обновлено 28 апреля 2023, 19:53
274
0
Диалло стал юбилейным новичком Динамо в УПЛ
ФК Динамо

20-летний сенегальский полузащитник Самба Диалло свой первый матч за «Динамо» провел 27 октября прошлого года в гостевом поединке киевлян с кипрским АЕКом в групповом турнире Лиги Европы. И только спустя полгода состоялась премьера сенегальца в УПЛ.

Между тем Диалло стал 200-м игроком, дебютировавшим в чемпионатах Украины в рядах киевлян, в том числе 79-м – из дальнего зарубежья. Наибольшее количество новичков «Динамо» презентовало, если не принимать во внимание первый чемпионат, в сезонах 2006/07 - 12, 2018/19 – 11, 2002/03 и 2012/13 – по 8. К слову, больше игроков дебютировало в УПЛ только в «Карпатах», запорожском «Металлурге» и «Черноморце».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, в которых дебютировало в УПЛ наибольшее количество игроков

Клуб

Дебютанты

Карпаты

238

Металлург З

237

Черноморец

217

Динамо

200

Заря

195

Волынь

188

Таврия

188

Металлист

187

Ворскла

180

Мариуполь

162

Кривбасс

157

Шахтер

156

Днепр

151

Металлург Д

150

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Источник Sport.ua
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