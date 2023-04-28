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Англия
28 апреля 2023, 19:38 | Обновлено 28 апреля 2023, 19:44
376
0

ГВАРДИОЛА: «Я прекрасно знаю Микеля Артету»

Испанец – о мотивации своего соотечественника

28 апреля 2023, 19:38 | Обновлено 28 апреля 2023, 19:44
376
0
ГВАРДИОЛА: «Я прекрасно знаю Микеля Артету»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Микель Артета (справа)

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал мнение о борьбе лондонского «Арсенала» во главе с Микелем Артетой за чемпионство в английской Премьер-лиге после поражения его команде со счетом 1:4 в матче 32-го тура сезона.

«Я прекрасно знаю Микеля Артету, и игроки знают, что «Арсенал» не сдастся. Один из главных подарков для «Арсенала» уже сделан – попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Они не сдадутся. Когда мы оторвемся на 10 очков, я скажу, что все почти кончено, но сегодня реальность такова, что мы отстаем на два очка. У нас есть две игры в запасе, но мы должны уважать команды, с которыми мы играем – «Вест Хэм» и «Брайтон» – и мы должны побеждать их», – рассказал Гвардиола.

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1-е место, имея 75 очков после 33-х матчей. «Ман Сити» идет вторым с 73 пунктами после 31 поединка.

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Пеп Гвардиола Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Манчестер Сити
Источник Goal.com
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