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  4. Александр СИРОТА: «Мы должны забивать гораздо больше, чем соперники»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 18:38 | Обновлено 28 апреля 2023, 18:42
282
0

Александр СИРОТА: «Мы должны забивать гораздо больше, чем соперники»

Игрок «Динамо» – о встрече с «Металлистом»

28 апреля 2023, 18:38 | Обновлено 28 апреля 2023, 18:42
282
0
Александр СИРОТА: «Мы должны забивать гораздо больше, чем соперники»
ФК Динамо Киев. Александр Сирота

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота поделился впечатлениями от матча 23-го тура Украинской Премьер-лиги с «Металлистом» (3:1), в котором он стал автором первого гола киевлян.

– Нетипичный гол как для центрального защитника. Как решился пробить издали?

– Часто остаюсь после тренировок, мы с Царенко отрабатываем такие удары - и, как видим, эта работа дала свои плоды.

– По первому тайму сложилось впечатление, что мяч упорно не лезет в ворота соперника. «Динамо» много атаковало, но до стопроцентных моментов дело не доходило...

– Было трудно, поскольку они играли со схемой в пять защитников, поэтому не удавалось преодолеть столь плотную оборону. Хорошо, что мне удалось так хорошо пробить - и забить. Если бы еще немного продержался нулевой счет, то было бы очень трудно в дальнейшем. Когда уже вели в два мяча, должны были играть надежно, о чем говорили тренеры в раздевалке, но мы действовали не так, как надо.

– А как нужно было играть?

– Нужно было взять мяч под контроль. У нас было на одного игрока меньше, поэтому должны были спокойно доигрывать матч, а если были бы моменты, то реализовывать их. Да, Денис ошибся, но с кем не бывает. Хорошо, что забили третий мяч и довели игру до победы.

– У тебя, как защитника, остался неприятный осадок, что не удалось сохранить ворота «сухими»?

– Немного неприятно, но это футбол. Такое было, есть и будет. Даже пропуская, мы должны забивать гораздо больше, чем соперники

– Сегодня Луческу остался в Киеве, исполняющим обязанности главного тренера был Александр Шовковский. Как отсутствие главного тренера повлияло на команду?

– Мистер был с нами до выезда в Ужгород, провел установку на игру - то есть, был с командой. Можно сказать, что сегодня мы играли за него.

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Источник ФК Динамо Киев
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