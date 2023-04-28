В субботу, 29 апреля, пройдет матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Ворскла».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало встречи в 15:00.

«Рух» – «Ворскла». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Ворскла», за которой следите в украинской версии сайта.