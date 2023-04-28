Украина. Премьер лига28 апреля 2023, 18:25 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ворскла
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги
28 апреля 2023, 18:25 |
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В субботу, 29 апреля, пройдет матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Ворскла».
Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало встречи в 15:00.
«Рух» – «Ворскла». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Ворскла», за которой следите в украинской версии сайта.
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