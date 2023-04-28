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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ворскла
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 18:25 |
130
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ворскла

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги

28 апреля 2023, 18:25 |
130
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ворскла
УПЛ

В субботу, 29 апреля, пройдет матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Ворскла».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало встречи в 15:00.

«Рух» – «Ворскла». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Ворскла», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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