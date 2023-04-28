Константин ВИВЧАРЕНКО: «Надеюсь, сегодняшний успех придаст нам уверенности»

Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал игру 23-го тура чемпионата Украины с «Металлистом» (3:1), в которой он стал автором третьего гола киевлян.

– Сегодня вы забили первый мяч за «Динамо» в чемпионате Украины, что чувствуете?

– Эмоции незабываемые, ведь я очень хотел либо забить сам, либо отдать голевую передачу, чтобы помочь команде победить. Я долго шел к этому, поэтому очень рад, что удалось отличиться.

– Как вы оказались так высоко в той атаке - в штрафной площадке соперника? Такие действия отрабатываете на тренировках или проявили импровизацию?

– Конечно, все подобные моменты мы делаем на тренировках, поэтому, когда я увидел свободную зону, подключился к атаке. Спасибо Виталию Буяльскому, что заметил меня и отдал передачу.

– Какой настрой у команды на финальный отрезок сезона? Прибавятся ли новые силы после такой уверенной победы над «Металлистом»?

– Конечно, мы настраиваемся на каждую игру максимально. Надеюсь, сегодняшний успех придаст нам еще больше уверенности, и остальные матчи мы проведем в таком же духе.

– У «Динамо» три подряд выездных матча - Ужгород, Полтава, Кривой Рог, насколько тяжелым будет этот период, по вашему мнению?

– Завтра мы возвращаемся в Киев, будем восстанавливаться и готовиться к каждому следующему матчу, как обычно. Для нас нет никакой разницы, он в Киеве или на выезде.

– Что вам лично после матча сказал исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Шовковский в раздевалке?

– Он просто поздравил команду с победой.ф