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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 17:01 | Обновлено 28 апреля 2023, 17:13
1237
0

Владислав КАБАЕВ: «Шовковский меня никак не настраивал»

Игрок «Динамо» – об игре с «Металлистом»

28 апреля 2023, 17:01 | Обновлено 28 апреля 2023, 17:13
1237
0
Владислав КАБАЕВ: «Шовковский меня никак не настраивал»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев поделился впечатлениями от матча 23-го тура Украинской Премьер-лиги с «Металлистом» (3:1), в котором киевляне получили преимущество в счете только после того, как получили численное преимущество на поле.

– Ты вышел на замену перед началом второго тайма, оживил игру. Как Александр Владимирович [Шовковский] настраивал тебя?

– В общем, никак не настраивал. Я пропустил три недели из-за травмы, хотел сыграть еще в матче с «Шахтером», готовился и готов был выйти на поле. Я в «Динамо» уже давно, долгое время не было голевых действий, поэтому очень хотел или забить, или отдать результативный пас. Я уже взрослый футболист, поэтому дополнительно настраивать меня не нужно.

– Ты классно увидел Ваната, который вообще никем не был прикрыт...

– Трудно было не заметить его в той ситуации (улыбается). Мы – игроки «Динамо», и должны видеть на поле своих партнеров.

– Диалло дебютировал в УПЛ - это также игрок твоей позиции. Как оцениваешь конкуренцию на левом фланге полузащиты?

– Все нормально, у нас хороший коллектив. Еще на сборах Мирча Луческу отмечал, что я и Назар Волошин находимся в хорошей форме, и здоровая конкуренция только пойдет на пользу команде. Сейчас вот присоединился к первой команде Самба Диалло – молодой парень, у которого еще все впереди. Но ничего страшного, будет играть тот, кто лучше готов на конкретный момент.

– Что сказал тебе Шовковский после игры? Возможно, похвалил?

– Нет, у нас не бывает, чтобы индивидуально кого-то хвалили. Вся команда заслужила эту победу. На следующей неделе будет теоретическое занятие, там будем разбирать перипетии поединка. А после игры Александр Владимирович только поблагодарил за игру и поздравил с хорошим результатом.

– У «Динамо», согласно календаря, три подряд выездных поединка. Могут ли возникнуть сложности из-за логистики, поскольку проходить они будут в разных отдаленных уголках страны?

– Знаете, ничего страшного не вижу в этом. Мы еще живем в нормальных условиях, если учитывать, что в стране идет война. Молодым ребятам, взрослым мужчинам гораздо труднее на фронте, защищая страну от агрессора. Поэтому нам жаловаться на какие-то трудности точно не стоит.

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Владислав Кабаев
Источник ФК Динамо Киев
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