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  4. Перица ОГНЕНОВИЧ: «Момент с красной изменил все»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 17:01 |
319
0

Перица ОГНЕНОВИЧ: «Момент с красной изменил все»

Тренер «Металлиста» – о поражении от «Динамо»

28 апреля 2023, 17:01 |
319
0
Перица ОГНЕНОВИЧ: «Момент с красной изменил все»
ФК Металлист. Перица Огненович

Главный тренер харьковского «Металлиста» Перица Огненович поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против «Динамо» Киев (поражение 1:3):

– У «Динамо» было преимущество в игре, но мы этого ожидали, так и планировали. Мы ожидали своих моментов с контратак. Но эпизод с красной карточкой все изменил на поле. Я не знаю, была красная или нет, но этот момент полностью изменил игру.

– Ожидали такого результата или были более оптимистичными перед матчем?
– Мы всегда готовим команду выиграть игру. Понятно, что это «Динамо». Но и к «Шахтеру» мы готовились на победу. Как всегда. Просто есть игры, в которых нужно действовать больше сердцем. Не скажу, что мы сегодня не хотели играть, но момент с красной изменил все. Не буду долго рассказывать, просто отмечу, что удаление очень повлияло. Нам стало очень тяжело, потому что «Динамо» – очень хорошая команда.

– «Металлист» долго не побеждает. Как тяжело держать команду в обычном психическом состоянии, настраивать ее на матчи?
– Мы знаем ситуацию. Но что делать? Надо работать, готовить команду к следующему матчу. Рано или поздно команда выиграет и потом психологическое состояние будет гораздо лучше.

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Перица Огненович Металлист - Динамо Металлист Харьков Украинская Премьер-лига
Источник UA-Football
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