Перица ОГНЕНОВИЧ: «Момент с красной изменил все»

Главный тренер харьковского «Металлиста» Перица Огненович поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против «Динамо» Киев (поражение 1:3):

– У «Динамо» было преимущество в игре, но мы этого ожидали, так и планировали. Мы ожидали своих моментов с контратак. Но эпизод с красной карточкой все изменил на поле. Я не знаю, была красная или нет, но этот момент полностью изменил игру.

– Ожидали такого результата или были более оптимистичными перед матчем?

– Мы всегда готовим команду выиграть игру. Понятно, что это «Динамо». Но и к «Шахтеру» мы готовились на победу. Как всегда. Просто есть игры, в которых нужно действовать больше сердцем. Не скажу, что мы сегодня не хотели играть, но момент с красной изменил все. Не буду долго рассказывать, просто отмечу, что удаление очень повлияло. Нам стало очень тяжело, потому что «Динамо» – очень хорошая команда.

– «Металлист» долго не побеждает. Как тяжело держать команду в обычном психическом состоянии, настраивать ее на матчи?

– Мы знаем ситуацию. Но что делать? Надо работать, готовить команду к следующему матчу. Рано или поздно команда выиграет и потом психологическое состояние будет гораздо лучше.