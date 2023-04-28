Капитан Интера покинет клуб в конце сезона

Капитан «Интера» Самир Ханданович покинет команду в конце сезона, когда истечет срок его контракта. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сам миланский клуб хотел бы сохранить словенца в качестве запасного голкипера на следующий сезон. Но сам Ханданович, которому в июле исполнится 39 лет, скорее всего примет решение завершить карьеру.

Ханданович выступает за «Интер» с лета 2012 года. Капитаном команды вратарь является с 2019 года.