Италия28 апреля 2023, 16:27 |
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Капитан Интера покинет клуб в конце сезона
Контракт Самира Хандановича истекает
28 апреля 2023, 16:27 |
686
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Капитан «Интера» Самир Ханданович покинет команду в конце сезона, когда истечет срок его контракта. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Сам миланский клуб хотел бы сохранить словенца в качестве запасного голкипера на следующий сезон. Но сам Ханданович, которому в июле исполнится 39 лет, скорее всего примет решение завершить карьеру.
Ханданович выступает за «Интер» с лета 2012 года. Капитаном команды вратарь является с 2019 года.
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