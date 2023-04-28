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Италия
28 апреля 2023, 16:27 |
686
0

Капитан Интера покинет клуб в конце сезона

Контракт Самира Хандановича истекает

28 апреля 2023, 16:27 |
686
0
Капитан Интера покинет клуб в конце сезона
ФК Интер. Самир Ханданович

Капитан «Интера» Самир Ханданович покинет команду в конце сезона, когда истечет срок его контракта. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сам миланский клуб хотел бы сохранить словенца в качестве запасного голкипера на следующий сезон. Но сам Ханданович, которому в июле исполнится 39 лет, скорее всего примет решение завершить карьеру.

Ханданович выступает за «Интер» с лета 2012 года. Капитаном команды вратарь является с 2019 года.

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Самир Ханданович Интер Милан
Источник Calciomercato.it
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