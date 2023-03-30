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Италия
30 марта 2023, 16:35 |
92
0

Интер хочет продлить контракт с капитаном команды

Самиру Хандановичу предлагают пойти на сокращение зарплаты

30 марта 2023, 16:35 |
92
0
Интер хочет продлить контракт с капитаном команды
ФК Интер. Самир Ханданович

Контракт капитана «Интера» Самира Хандановича с клубом истекает в конце сезона. Несмотря на то, что 38-летний словенский ветеран в нынешнем сезоне проиграл конкуренцию за место в основе Андре Онане, руководство «Интера» хочет продлить контракт с ним еще на год.

При этом, вратарю предлагают пойти на снижение зарплаты в два раза. Сейчас Ханданович зарабатывает 2,5 миллиона евро в год, контракт истекает в конце нынешнего сезона.

Сам голкипер не горит желанием продлевать контракт. Он хотел бы завершить карьеру и получить место в тренерском штабе команды.

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Источник Footballnews24.it
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