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  4. ВИДЕО. Металлист распечатал ворота Динамо
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 15:37 |
192
1

ВИДЕО. Металлист распечатал ворота Динамо

Гол на счету Максима Прядуна

28 апреля 2023, 15:37 |
192
1
ВИДЕО. Металлист распечатал ворота Динамо
ФК Металлист. Максим Прядун

На 81-й минуте форвард «Металлиста» Максим Прядун сократил отставание в матче 23-го тура УПЛ против «Динамо» Киев – 1:2:

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Максим Прядун Металлист Харьков Динамо Киев Металлист - Динамо Украинская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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simon andre
Прядун в тот момент на поле не должен находиться судья пасхал его пожалел атака игрока сзади 2 жёлтая удаление. Вот такие судьи сердобольные за бабло .
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