Украина. Премьер лига28 апреля 2023, 15:37 |
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ВИДЕО. Металлист распечатал ворота Динамо
Гол на счету Максима Прядуна
28 апреля 2023, 15:37 |
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На 81-й минуте форвард «Металлиста» Максим Прядун сократил отставание в матче 23-го тура УПЛ против «Динамо» Киев – 1:2:
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Комментарии 1
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Прядун в тот момент на поле не должен находиться судья пасхал его пожалел атака игрока сзади 2 жёлтая удаление. Вот такие судьи сердобольные за бабло .
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