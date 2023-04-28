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  4. ВИДЕО. Ванат забил 10-й гол за Динамо
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 15:31 |
345
0

ВИДЕО. Ванат забил 10-й гол за Динамо

Форвард отличился в матче с «Металлистом»

28 апреля 2023, 15:31 |
345
0
ВИДЕО. Ванат забил 10-й гол за Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

На 75-й минуте форвард «Динамо» Киев Владислав Ванат удвоил преимущество команды в матче УПЛ против «Металлиста» – 2:0.

Для Ваната это 10-й гол за первую команду «Динамо». На это уме понадобилось 33 матча, также на его счету 2 ассиста:

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Владислав Ванат Динамо Киев Металлист - Динамо Украинская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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