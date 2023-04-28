ВИДЕО. Ванат забил 10-й гол за Динамо

На 75-й минуте форвард «Динамо» Киев Владислав Ванат удвоил преимущество команды в матче УПЛ против «Металлиста» – 2:0.

Для Ваната это 10-й гол за первую команду «Динамо». На это уме понадобилось 33 матча, также на его счету 2 ассиста: