Украина. Премьер лига28 апреля 2023, 15:31 |
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ВИДЕО. Ванат забил 10-й гол за Динамо
Форвард отличился в матче с «Металлистом»
28 апреля 2023, 15:31 |
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На 75-й минуте форвард «Динамо» Киев Владислав Ванат удвоил преимущество команды в матче УПЛ против «Металлиста» – 2:0.
Для Ваната это 10-й гол за первую команду «Динамо». На это уме понадобилось 33 матча, также на его счету 2 ассиста:
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