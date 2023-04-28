Украина. Премьер лига28 апреля 2023, 14:14 | Обновлено 28 апреля 2023, 14:44
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Колос – Шахтер. Траоре и Швед выйдут в основе
Стали известны составы команд
28 апреля 2023, 14:14 | Обновлено 28 апреля 2023, 14:44
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Сегодня, 28 апреля «Колос» в 23-м туре УПЛ примет «Шахтер». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов, Ориховский, Болбат, Ильин, Лысенко
«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Джурасек, Швед, Траоре
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