Колос – Шахтер. Траоре и Швед выйдут в основе

Сегодня, 28 апреля «Колос» в 23-м туре УПЛ примет «Шахтер». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов, Ориховский, Болбат, Ильин, Лысенко

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Джурасек, Швед, Траоре