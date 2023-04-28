Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Кальви. Снигур вылетела в четвертьфинале
ITF
28 апреля 2023, 13:47 |
269
1

Кальви. Снигур вылетела в четвертьфинале

Украинка проиграла француженке Хармони Тан

28 апреля 2023, 13:47 |
269
1
Кальви. Снигур вылетела в четвертьфинале
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур вылетела с хардового турнира ITF во французском Кальво на стадии четвертьфинала. Четвертая сеяная украинка в двух сетах проиграла седьмой сеяной хозяйке соревнований Хармони Тан.

1/4 финала

Хармони Тан (Франция, 7) – Дарья Снигур (Украина, 4) – 6:3, 6:2

Вчера в 1/8 финала Снигур обыграла Яну Моргердер.

По теме:
Армони Тан – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Снигур уверенно обыграла немку на 40-тысячнике во Франции
Яна Мордергер – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF Кальви Дарья Снигур
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк в Мадриде не справилась с Осорио
Теннис | 27 апреля 2023, 16:58 18
Костюк в Мадриде не справилась с Осорио
Костюк в Мадриде не справилась с Осорио

Украинка выбыла из борьбы за трофей в испанской столице

НБА. Бостон в четвертый раз обыграл Атланту и вышел на Филадельфию
Баскетбол | 28 апреля 2023, 08:35 4
НБА. Бостон в четвертый раз обыграл Атланту и вышел на Филадельфию
НБА. Бостон в четвертый раз обыграл Атланту и вышел на Филадельфию

«Селтикс» выиграли серию в шестом матче

Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
Футбол | 27.04.2023, 20:59
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
Бокс | 28.04.2023, 05:10
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Теннис | 27.04.2023, 21:43
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Володимир Коваленко
Бери приклад зі Завацької , борись і все буде добре ! Згадай Халеп !
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
27.04.2023, 11:30 65
Футбол
САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»
САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»
27.04.2023, 10:11 1
Футбол
Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко
Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко
27.04.2023, 00:45 11
Футбол
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
26.04.2023, 23:59 39
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет предпоследний матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет предпоследний матч на турнире
27.04.2023, 08:41
Хоккей
Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру
Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру
27.04.2023, 02:15 1
Снукер
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Венгрия. Наказание за неуважение
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Венгрия. Наказание за неуважение
26.04.2023, 16:05 2
Хоккей
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
27.04.2023, 09:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности