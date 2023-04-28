ITF28 апреля 2023, 13:47 |
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Кальви. Снигур вылетела в четвертьфинале
Украинка проиграла француженке Хармони Тан
28 апреля 2023, 13:47 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур вылетела с хардового турнира ITF во французском Кальво на стадии четвертьфинала. Четвертая сеяная украинка в двух сетах проиграла седьмой сеяной хозяйке соревнований Хармони Тан.
1/4 финала
Хармони Тан (Франция, 7) – Дарья Снигур (Украина, 4) – 6:3, 6:2
Вчера в 1/8 финала Снигур обыграла Яну Моргердер.
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