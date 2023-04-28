Кальви. Снигур вылетела в четвертьфинале

Украинская теннисистка Дарья Снигур вылетела с хардового турнира ITF во французском Кальво на стадии четвертьфинала. Четвертая сеяная украинка в двух сетах проиграла седьмой сеяной хозяйке соревнований Хармони Тан.

1/4 финала

Хармони Тан (Франция, 7) – Дарья Снигур (Украина, 4) – 6:3, 6:2

Вчера в 1/8 финала Снигур обыграла Яну Моргердер.