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  4. Снигур уверенно обыграла немку на 40-тысячнике во Франции
ITF
27 апреля 2023, 13:22 |
307
1

Снигур уверенно обыграла немку на 40-тысячнике во Франции

Украинка в двух сетах выиграла у Яны Мордергер

27 апреля 2023, 13:22 |
307
1
Снигур уверенно обыграла немку на 40-тысячнике во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 165) вышла в четвертьфинал хардового 40-тысячника в Кальви (Франция).

Во втором раунде турнира украинка в двух сетах уверенно обыграла Яну Мордергер (Германия, WTA 489) за 1 час и 3 минуты.

ITF W40 Кальви. Хард. 1/8 финала

Яна Мордергер (Германия) – Дарья Снигур (Украина) [4] – 4:6, 1:6

Это была вторая встреча девушек. Снигур выиграла во 2-й раз.

В четвертьфинале турнира в Кальви Дарья сразится против Хармони Тан (WTA 208) из Франции или Анастасии Тихоновой (WTA 230), которая выступает без флага.

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Яна Мордергер ITF Кальви Дарья Снигур
Источник Sport.ua
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Sashamar
Подача відсутня як клас, але вкорочені кидала непогано.
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