Снигур уверенно обыграла немку на 40-тысячнике во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 165) вышла в четвертьфинал хардового 40-тысячника в Кальви (Франция).

Во втором раунде турнира украинка в двух сетах уверенно обыграла Яну Мордергер (Германия, WTA 489) за 1 час и 3 минуты.

ITF W40 Кальви. Хард. 1/8 финала

Яна Мордергер (Германия) – Дарья Снигур (Украина) [4] – 4:6, 1:6

Это была вторая встреча девушек. Снигур выиграла во 2-й раз.

В четвертьфинале турнира в Кальви Дарья сразится против Хармони Тан (WTA 208) из Франции или Анастасии Тихоновой (WTA 230), которая выступает без флага.