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  4. Эрик тен ХАГ: «У МЮ самый сложный календарь в АПЛ»
Англия
28 апреля 2023, 11:29 |
334
1

Эрик тен ХАГ: «У МЮ самый сложный календарь в АПЛ»

Команда упустила победу над конкурентом

28 апреля 2023, 11:29 |
334
1
Эрик тен ХАГ: «У МЮ самый сложный календарь в АПЛ»
Sky Sports

«Манчестер Юнайтед», выигрывая 2:0, не сумел удержать результат и сыграл вничью с «Тоттенхэмом». Наставник Эрик тен Хаг считает, что проблема в усталости игроков.

«У МЮ худший и самый сложный календарь среди команд АПЛ, и это уже не изменится. Это нужно принять и не использовать в качестве оправдания. В матче с «Тоттенхэмом» игроки были не совсем готовы, не успели восстановиться».

«Нужно быть готовыми на 100%, а не на 90%, чтобы выигрывать матчи, поэтому мы заработали лишь один пункт», — сказал тен Хаг.

Команда остается 4-й и продолжает борьбу за выход в Лигу чемпионов.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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patrick
дада, у ман сіті взагалі легкий
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