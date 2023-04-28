Эрик тен ХАГ: «У МЮ самый сложный календарь в АПЛ»

«Манчестер Юнайтед», выигрывая 2:0, не сумел удержать результат и сыграл вничью с «Тоттенхэмом». Наставник Эрик тен Хаг считает, что проблема в усталости игроков.

«У МЮ худший и самый сложный календарь среди команд АПЛ, и это уже не изменится. Это нужно принять и не использовать в качестве оправдания. В матче с «Тоттенхэмом» игроки были не совсем готовы, не успели восстановиться».

«Нужно быть готовыми на 100%, а не на 90%, чтобы выигрывать матчи, поэтому мы заработали лишь один пункт», — сказал тен Хаг.

Команда остается 4-й и продолжает борьбу за выход в Лигу чемпионов.