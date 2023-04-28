Леся Цуренко – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Мадриде
28 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.
Во втором раунде украинка сразится против швейцарки Жиль Тайхманн (№30 WTA). Поединок состоится четвертым запуском после матча Корне – Александрова. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Павлюченковой или Дарьи Касаткиной.
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