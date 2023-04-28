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  4. Леся Цуренко – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 апреля 2023, 07:19 |
48
0

Леся Цуренко – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Мадриде

28 апреля 2023, 07:19 |
48
0
Леся Цуренко – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

28 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Во втором раунде украинка сразится против швейцарки Жиль Тайхманн (№30 WTA). Поединок состоится четвертым запуском после матча Корне – Александрова. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Павлюченковой или Дарьи Касаткиной.

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WTA Мадрид Леся Цуренко смотреть онлайн Жиль Тайхман
Источник Sport.ua
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