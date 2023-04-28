Худший игрок. Названа оценка Миколенка за матч Эвертона с Ньюкаслом

В четверг, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Эвертон» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок».

Украинский футболист «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч. Помочь «Эвертону» результативными действиями он не смог.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Миколенко оценку в 5.8 баллов. Этот показатель являются худшим среди всех оценок игроков.

За 90 минут Миколенко 51 раз дотронулся до мяча, сделал 21 точный пас (70,0%), 14 раз потерял владение, дважды вынес мяч и дважды совершил перехват.

Лучшим игроком поединка был признан форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон (8.6), который отметился дублем.

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Ньюкасл – 1:4