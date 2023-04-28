Пенальти в конце матча. Севилья нанесла поражение Атлетику в Бильбао

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Севилья» выиграла у «Атлетика» в Бильбао со счетом 1:0.

В дебюте игры судья и VAR не засчитали два гола хозяев поля из-за офсайдов.

Гостям вырвали в конце матча благодаря пенальти, который реализовал Лукас Окампос.

«Севилья» набрала 41 очко и поднялась на 11-е место,. «Атлетик» располагается на 7-й позиции (46 очков).

Ла Лига. 31-й тур, 27 апреля

Атлетик – Севилья – 0:1

Гол: Окампос, 90+2 (пен)