Испания28 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 28 апреля 2023, 01:18
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Пенальти в конце матча. Севилья нанесла поражение Атлетику в Бильбао
В дебюте игры судья и VAR не засчитали два гола хозяев поля из-за офсайдов
28 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 28 апреля 2023, 01:18
29
0
В матче 31-го тура чемпионата Испании «Севилья» выиграла у «Атлетика» в Бильбао со счетом 1:0.
В дебюте игры судья и VAR не засчитали два гола хозяев поля из-за офсайдов.
Гостям вырвали в конце матча благодаря пенальти, который реализовал Лукас Окампос.
«Севилья» набрала 41 очко и поднялась на 11-е место,. «Атлетик» располагается на 7-й позиции (46 очков).
Ла Лига. 31-й тур, 27 апреля
Атлетик – Севилья – 0:1
Гол: Окампос, 90+2 (пен)
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