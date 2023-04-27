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  4. Без сенсаций. Фиорентина стала вторым финалистом Кубка Италии
Кубок Италии
Фиорентина
27.04.2023 22:00 – FT 0 : 0
Кремонезе
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Италия
27 апреля 2023, 23:57 | Обновлено 27 апреля 2023, 23:59
362
0

Без сенсаций. Фиорентина стала вторым финалистом Кубка Италии

Аутсайдер Серии A «Кремонезе» не сыграет за трофей

27 апреля 2023, 23:57 | Обновлено 27 апреля 2023, 23:59
362
0
Без сенсаций. Фиорентина стала вторым финалистом Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Фиорентина» во втором матче полуфинала Кубка Италии сыграла 0:0 с «Кремонезе» и по сумме двух встреч (2:0) вышла в финал турнира.

«Кремонезе» мог быть сенсационным участником финала, учитывая, что в чемпионате Италии команда занимает предпоследнее место.

В финале «Фиорентина» сыграет против «Интера», матч пройдет 24 мая.

Кубок Италии. Полуфинал, ответный матч

Фиорентина - Кремонезе 0:0 (первый матч 2:0)

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Фиорентина Кремонезе Кубок Италии по футболу
Источник Sport.ua
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