Без сенсаций. Фиорентина стала вторым финалистом Кубка Италии

«Фиорентина» во втором матче полуфинала Кубка Италии сыграла 0:0 с «Кремонезе» и по сумме двух встреч (2:0) вышла в финал турнира.

«Кремонезе» мог быть сенсационным участником финала, учитывая, что в чемпионате Италии команда занимает предпоследнее место.

В финале «Фиорентина» сыграет против «Интера», матч пройдет 24 мая.

Кубок Италии. Полуфинал, ответный матч

Фиорентина - Кремонезе 0:0 (первый матч 2:0)