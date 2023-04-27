Вранье про шашлыки. Кризис в клубе Роналду: президент Аль-Насра увольняется

Президент саудовского клуба «Аль-Наср» Мусалли Аль-Муаммар подал в отставку со своего поста, отправив заявление в министерство спорта Саудовской Аравии.

Отставка главы клуба из Эр-Рияда была связана с сильным давлением со стороны болельщиков после двух поражений подряд в течение недели.

«Аль-Наср» с участием звездного португальца Криштиану Роналду проиграл «Аль-Хилялу» со счетом 0:2. Это позволило «Аль-Иттихаду», лидеру чемпионата ОАЭ, увеличить свое преимущество до шести очков. Аль-Наср также вылетел из Кубка ОАЭ после поражения в полуфинальной игре со счетом 0:1 от клуба Аль-Вехда.

Подлило масла в огонь ситуация со скандальными словами, которые якобы сказал Аль-Муаммар в интервью арабскому изданию ArabiaNews50:

«Меня только дважды в жизни обманывали. Первый раз, когда я попросил три шашлыка, а мне дали только два. Второй раз – при подписании контракта с Криштиану Роналду».

Предполагаемое заявление про шашлыки быстро стало вирусным. Однако Mundo Deportivo указывает, что этих слов не было, а цитата является выдумкой. Однако ситуация в клубе остается напряженной, и президент подал в отставку.

Ожидается, что отставка Аль-Муаммара будет принята в ближайшие два дня, а действующий совет директоров будет распущен. Генеральному секретарю клуба, скорее всего, будет поручено вести дела клуба на предстоящий период, а затем назначат дату проведения общего собрания и будет начато выдвижение кандидатуры на пост президента «Аль-Наср» до окончания текущего сезона.

Мусалли Аль-Муаммар (на фото), ранее возглавлявший Саудовскую футбольную профессиональную лигу, стал главой клуба 1 апреля 2021 года, сменив на этом посту Сафвана Аль-Сувейкета.