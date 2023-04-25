Взялся за старое. Роналду повздорил с новым тренерским штабом Аль-Насра

Нападающий клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда Криштиану Роналду после первого тайма полуфинального матча Кубка Саудовской Аравии с «Аль-Вехдой» вступил в конфликт с тренерским штабом команды.

Португалец, уходя с поля в раздевалку, что-то весьма раздраженно и эмоционального высказывать в адрес тренеров «Аль-Насра» во главе с хорватом Динко Еличичем. Он, как известно, не так давно сменил на тренерском мостике «Аль-Насра» уволенного француза Руди Гарсия.

Игра «Аль-Насра» с командой «Аль-Вехда», напомним, завершилась поражение Роналду и Ко со счетом 0:1. Проиграв, коллектив из Эр-Рияда завершил свои выступления в Кубке Саудовской Аравии. В финальном матче турнира «Аль-Вехда» сыграет с «Аль-Хилялем», который в полуфинале обыграл «Аль-Иттихад».