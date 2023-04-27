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  4. Забарный вышел на поле на 67-й минуте матча Борнмута с Саутгемптоном
Англия
27 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 27 апреля 2023, 23:30
594
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Забарный вышел на поле на 67-й минуте матча Борнмута с Саутгемптоном

В матче 33-го тура Английской Премьер-лиги играют «Саутгемптон» и «Борнмут»

27 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 27 апреля 2023, 23:30
594
1
Забарный вышел на поле на 67-й минуте матча Борнмута с Саутгемптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

27 апреля проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Саутгемптон» и «Борнмут».

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Украинский защитник Илья Забарный, заявленный в резервном составе команды гостей, вышел на поле на 67-й минуте вместо Маркоса Сенеси.

До этого у Забарного в активе было лишь 5 минут игрового времени за английскую команду «Борнмут».

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Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Маркос Сенеси
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Вдруге Борнмуту пощастило на останніх хвилинах. І от до Челсі вже 3 бали.
Забарного з першою перемогою
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