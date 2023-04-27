Забарный вышел на поле на 67-й минуте матча Борнмута с Саутгемптоном

27 апреля проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Саутгемптон» и «Борнмут».

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Украинский защитник Илья Забарный, заявленный в резервном составе команды гостей, вышел на поле на 67-й минуте вместо Маркоса Сенеси.

До этого у Забарного в активе было лишь 5 минут игрового времени за английскую команду «Борнмут».