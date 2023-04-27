В пятницу, 28 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Львов». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», стартовій свисток прозвучит в 13.00.

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Игру можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Верес – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Львов».

Верес – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция