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Чемпионат Украины
Верес
28.04.2023 13:00 - : -
Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 23:18 |
58
0

Верес – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 апреля в 13:00 поединок 23-го тура Украинской Премьер-Лиги

27 апреля 2023, 23:18 |
58
0
Верес – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес

В пятницу, 28 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Львов». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», стартовій свисток прозвучит в 13.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Верес – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Львов».

Верес – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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