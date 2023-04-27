Украина. Премьер лига27 апреля 2023, 23:18 |
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Верес – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 апреля в 13:00 поединок 23-го тура Украинской Премьер-Лиги
27 апреля 2023, 23:18 |
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В пятницу, 28 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Львов». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», стартовій свисток прозвучит в 13.00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Верес – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Львов».
Верес – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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