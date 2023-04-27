Англия27 апреля 2023, 23:05 | Обновлено 27 апреля 2023, 23:14
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Голы Санчо и Решфорда обеспечили МЮ комфортный перевес над Тоттенхэмом
После 1-го тайма в матче 33-го тура АПЛ счет 2:0 в пользу клуба из Манчестера
27 апреля 2023, 23:05 | Обновлено 27 апреля 2023, 23:14
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27 апреля проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
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После 1-го тайма в матче 33-го тура АПЛ счет 2:0 в пользу команды из Манчестера.
Голы Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда обеспечили МЮ комфортное преимущество над Тоттенхэмом. 2:0, перерыв
АПЛ. 33-й тур, 27 апреля
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 0:2 (перерыв)
Голы: Санчо, 7, Рэшфорд, 44
Читайте также:Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция. LIVE
⏸ Ahead at the interval 👊#MUFC || #TOTMUN— Manchester United (@ManUtd) April 27, 2023
Half-time. pic.twitter.com/QqN8qJmowi— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 27, 2023
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