Голы Санчо и Решфорда обеспечили МЮ комфортный перевес над Тоттенхэмом

27 апреля проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

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После 1-го тайма в матче 33-го тура АПЛ счет 2:0 в пользу команды из Манчестера.

Голы Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда обеспечили МЮ комфортное преимущество над Тоттенхэмом. 2:0, перерыв

АПЛ. 33-й тур, 27 апреля

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 0:2 (перерыв)

Голы: Санчо, 7, Рэшфорд, 44