Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валенсия забила на 90+3-й и покинула зону вылета, Вильярреал – уже в топ-5
Чемпионат Испании
Валенсия
27.04.2023 20:30 – FT 2 : 1
Вальядолид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 апреля 2023, 22:37 | Обновлено 27 апреля 2023, 22:59
208
0

Валенсия забила на 90+3-й и покинула зону вылета, Вильярреал – уже в топ-5

«Вильярреал» взял верх над «Эспаньолом», «Валенсия» обыграла «Вальядолид»

27 апреля 2023, 22:37 | Обновлено 27 апреля 2023, 22:59
208
0
Валенсия забила на 90+3-й и покинула зону вылета, Вильярреал – уже в топ-5
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

Вечером 27 апреля состоялись два матча 31-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» вырвала победу у «Вальядолида» (2:1) на 90+3 минуте и покинула зону вылета Ла Лиги.

В другом матче игрового дня «Вильярреал» нанес поражение «Эспаньолу» (4:2) и вышел на 5-ю позицию

Ситуация в хвосте турнирной таблицы: Вальядолид (35), Альмерия и Валенсия (по 33), Кадис (32), Хетафе (31), Эспаньол (28), Эльче (13).

Ла Лига. 31-й тур

Валенсия – Вальядолид – 2:1

Голы: Диакаби, 60, Гуэрра, 90+3 – Ларин, 6

Вильярреал – Эспаньол – 4:2

Голы: Капуэ, 53, 90+2, Парехо, 63, Джексон, 80 – Пуадо, 45, Хоселу, 73

Турнирная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Герра (Валенсия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Муктар Диакаби (Валенсия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Вальядолид).
По теме:
Рональд АРАУХО: «Райо Вальекано заслужили победу»
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Очень тяжелая игра»
ХАВИ: «Поражение угнетает нас и раздражает»
чемпионат Испании по футболу Валенсия Вальядолид Вильярреал Эспаньол Ла Лига видео голов и обзор Эдинсон Кавани
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
Футбол | 27 апреля 2023, 20:59 36
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов

Ранее речь шла о назначении Реброва на пост наставника сборной Украины

Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
Бокс | 27 апреля 2023, 09:40 1
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть

Бывший чемпион мира хотел бы посмотреть на поединок двух британских супертяжей

Поторопились хоронить. Тоттенхэм отыгрался с 0:2 против Манчестер Юнайтед
Футбол | 28.04.2023, 00:11
Поторопились хоронить. Тоттенхэм отыгрался с 0:2 против Манчестер Юнайтед
Поторопились хоронить. Тоттенхэм отыгрался с 0:2 против Манчестер Юнайтед
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
Бокс | 27.04.2023, 13:56
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»
Футбол | 27.04.2023, 10:11
САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»
САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию
ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию
26.04.2023, 21:47 6
Хоккей
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
26.04.2023, 06:43 2
Футбол
Должен был подписать контракт с большим клубом. Фанаты высмеяли Мудрика
Должен был подписать контракт с большим клубом. Фанаты высмеяли Мудрика
27.04.2023, 14:02 4
Футбол
Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру
Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру
27.04.2023, 02:15 1
Снукер
Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024
Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024
26.04.2023, 22:35 9
Другие виды
Историю не переписали. Прометей не пробился в финал Еврокубка
Историю не переписали. Прометей не пробился в финал Еврокубка
26.04.2023, 21:07 6
Баскетбол
ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
27.04.2023, 11:05 29
Футбол
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
26.04.2023, 09:10 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности