Валенсия забила на 90+3-й и покинула зону вылета, Вильярреал – уже в топ-5

Вечером 27 апреля состоялись два матча 31-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» вырвала победу у «Вальядолида» (2:1) на 90+3 минуте и покинула зону вылета Ла Лиги.

В другом матче игрового дня «Вильярреал» нанес поражение «Эспаньолу» (4:2) и вышел на 5-ю позицию

Ситуация в хвосте турнирной таблицы: Вальядолид (35), Альмерия и Валенсия (по 33), Кадис (32), Хетафе (31), Эспаньол (28), Эльче (13).

Ла Лига. 31-й тур

Валенсия – Вальядолид – 2:1

Голы: Диакаби, 60, Гуэрра, 90+3 – Ларин, 6

Вильярреал – Эспаньол – 4:2

Голы: Капуэ, 53, 90+2, Парехо, 63, Джексон, 80 – Пуадо, 45, Хоселу, 73

Турнирная таблица