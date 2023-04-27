Валенсия забила на 90+3-й и покинула зону вылета, Вильярреал – уже в топ-5
«Вильярреал» взял верх над «Эспаньолом», «Валенсия» обыграла «Вальядолид»
Вечером 27 апреля состоялись два матча 31-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» вырвала победу у «Вальядолида» (2:1) на 90+3 минуте и покинула зону вылета Ла Лиги.
В другом матче игрового дня «Вильярреал» нанес поражение «Эспаньолу» (4:2) и вышел на 5-ю позицию
Ситуация в хвосте турнирной таблицы: Вальядолид (35), Альмерия и Валенсия (по 33), Кадис (32), Хетафе (31), Эспаньол (28), Эльче (13).
Ла Лига. 31-й тур
Валенсия – Вальядолид – 2:1
Голы: Диакаби, 60, Гуэрра, 90+3 – Ларин, 6
Вильярреал – Эспаньол – 4:2
Голы: Капуэ, 53, 90+2, Парехо, 63, Джексон, 80 – Пуадо, 45, Хоселу, 73
Турнирная таблица
События матча
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