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Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 22:54 | Обновлено 27 апреля 2023, 22:57
32
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Львов

Матч Украинской Премьер-лиги начнется 28 апреля в 13:00

27 апреля 2023, 22:54 | Обновлено 27 апреля 2023, 22:57
32
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Львов
УПЛ

В пятницу, 28 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Львов». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», стартовій свисток прозвучит в 13.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Верес – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Львов».

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Источник Sport.ua
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