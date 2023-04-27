Украина. Премьер лига27 апреля 2023, 21:53 | Обновлено 27 апреля 2023, 22:24
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Трансфер Кастильо в Шахтер стал уникальным для ЛДУ Кито
Ранее эквадорский клуб никогда не продавал в Европу юниоров без опыта игр в первой команде
27 апреля 2023, 21:53 | Обновлено 27 апреля 2023, 22:24
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Трансфер 19-летнего центрального хавбека Дениля Кастильо в «Шахтер» стал уникальным для «ЛДУ Кито».
Ранее эквадорский клуб никогда в истории не продавал в Европу своего игрока, у которого не было опыта выступлений за взрослую команду.
«Дениль Кастильо – первый игрок, которого мы продали напрямую в Европу и который при этом не дебютировал в основном составе», - заявил спортивный директор «ЛДУ Кито» Сантьяго Джакоме.
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