Экс-игрок МЮ: «Очевидно, что это конец для Арсенала»

Бывший полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнение о борьбе «Манчестер Сити» и «Арсенала» за победу в чемпионате Англии в свете их очного матча в 33-м туре, который выиграли «горожане» со счетом 4:1.

«Что и требовалось доказать. У меня не было сомнений в том, что чемпионская гонка будет выиграна «Ман Сити». Впереди еще есть ряд матчей, но это конец для «Арсенала», очевидно. «Ман Сити» и «Арсенал» — это два совершенно разных уровня. Мы это увидели на «Этихаде». «Арсенал» откровенно сдал еще задолго до выезда в Манчестер. Они выдохлись, они стали читаемыми, они стали предсказуемыми. У Артеты не оказалось никаких альтернативных вариантов, никакого плана Б. Эта команда и так прыгнула выше своей головы. Но они никогда не были реальными претендентами на титул», – заявил 51-летний Кин.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 75 очков после 33 матчей. «Манчестер Сити» идет вторым с 73 очками, сыграв на два матча меньше.