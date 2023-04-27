Экс-игрок МЮ: «Очевидно, что это конец для Арсенала»
Рой Кин – о чемпионской гонке в АПЛ
Бывший полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнение о борьбе «Манчестер Сити» и «Арсенала» за победу в чемпионате Англии в свете их очного матча в 33-м туре, который выиграли «горожане» со счетом 4:1.
«Что и требовалось доказать. У меня не было сомнений в том, что чемпионская гонка будет выиграна «Ман Сити». Впереди еще есть ряд матчей, но это конец для «Арсенала», очевидно. «Ман Сити» и «Арсенал» — это два совершенно разных уровня. Мы это увидели на «Этихаде». «Арсенал» откровенно сдал еще задолго до выезда в Манчестер. Они выдохлись, они стали читаемыми, они стали предсказуемыми. У Артеты не оказалось никаких альтернативных вариантов, никакого плана Б. Эта команда и так прыгнула выше своей головы. Но они никогда не были реальными претендентами на титул», – заявил 51-летний Кин.
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 75 очков после 33 матчей. «Манчестер Сити» идет вторым с 73 очками, сыграв на два матча меньше.
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Але там Арсенал був в ролі наздоганяючого. А тут просто віддати чемпіонство в останній чверті, і тому це все таки несправедливо. Якщо команда три чверті спромоглася лідирувати вона мала б не віддавати по два очки перед грою в Манчестері, коли Сіті якраз випередив на пункт Арсенал.