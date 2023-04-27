ВИДЕО. Как Костюк проиграла Осорио на мадридском грунте

Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде сошлась на корте с Камилой Осорио из Колумбии (№115 WTA).

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Марта выиграла первую партию (6:3), однако развить успех не смогла и два других сета проиграла (4:6, 3:6), а с этим уступила и в матче.