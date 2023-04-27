WTA27 апреля 2023, 19:37 | Обновлено 27 апреля 2023, 19:42
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ВИДЕО. Как Костюк проиграла Осорио на мадридском грунте
Украинка уступила сопернице из Колумбии в столице Испании
27 апреля 2023, 19:37 | Обновлено 27 апреля 2023, 19:42
263
0
Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде сошлась на корте с Камилой Осорио из Колумбии (№115 WTA).
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.
Марта выиграла первую партию (6:3), однако развить успех не смогла и два других сета проиграла (4:6, 3:6), а с этим уступила и в матче.
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