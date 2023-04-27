Брайнин в Испании блеснул характером, но все же проиграл

Украинский теннисист Александр Брайнин (№846 АТР) на турнире серии ITF M25 в испанском городе Саншеншо провел противоречивый матч с местным теннисистом Джоном Эчеверрия (№606 АТР).

В первой партии украинец повел в счете 1:0, но затем проиграл пять геймов подряд. Текущий результат 1:5 предвещал Брайнину поражение в сете, а он выиграл шесть геймов кряду и взял сет – 7:5.

Увы, борьба в стартовой партии, видимо, забрала у Александра достаточно сил, так как в двух следующих сетах он синхронно проиграл, отдав по две свои подачи – 2:6, 4:6.

Напомним, в первом круге турнира 23-летний Брайнин добился победы в двух сетах над американцем Афонсу Португалом – 6:3, 6:3.

ITF M25 Саншеншо. Второй круг

Александр Брайнин (Украина) – Джон Эчеверрия (Испания) – 7:5, 2:6, 4:6