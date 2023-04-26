ITF26 апреля 2023, 20:34 | Обновлено 26 апреля 2023, 20:38
246
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Брайнин в Испании не последовал плохому примеру Орлова
Украинец вышел во второй круг турнира в Саншеншо
26 апреля 2023, 20:34 | Обновлено 26 апреля 2023, 20:38
246
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Украинский теннисист Александр Брайнин (№846 АТР) стартовал с победы на турнире серии ITF M25 в испанском городе Саншеншо.
В первом круге соревнований 23-летний Брайнин добился победы в двух сетах над американцем Афонсу Португалом - 6:3, 6:3.
ITF M25 Саншеншо. Первый круг
Александр Брайнин (Украина) – Афонсу Португал (США) – 6:3, 6:3
Напомним, накануне, 25 апреля, украинец Владислав Сачко, имея первый номер посева, проиграл на старте турнира в Саншеншо чилийцу Диего Фернандесу Флоресу.
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