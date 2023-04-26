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ITF
26 апреля 2023, 20:34 | Обновлено 26 апреля 2023, 20:38
246
0

Брайнин в Испании не последовал плохому примеру Орлова

Украинец вышел во второй круг турнира в Саншеншо

26 апреля 2023, 20:34 | Обновлено 26 апреля 2023, 20:38
246
0
Брайнин в Испании не последовал плохому примеру Орлова
Instagram. Александр Брайнин

Украинский теннисист Александр Брайнин (№846 АТР) стартовал с победы на турнире серии ITF M25 в испанском городе Саншеншо.

В первом круге соревнований 23-летний Брайнин добился победы в двух сетах над американцем Афонсу Португалом - 6:3, 6:3.

ITF M25 Саншеншо. Первый круг

Александр Брайнин (Украина) – Афонсу Португал (США) – 6:3, 6:3

Напомним, накануне, 25 апреля, украинец Владислав Сачко, имея первый номер посева, проиграл на старте турнира в Саншеншо чилийцу Диего Фернандесу Флоресу.

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Александр Брайнин ITF Саншеншо
Источник Sport.ua
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