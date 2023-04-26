Брайнин в Испании не последовал плохому примеру Орлова

Украинский теннисист Александр Брайнин (№846 АТР) стартовал с победы на турнире серии ITF M25 в испанском городе Саншеншо.

В первом круге соревнований 23-летний Брайнин добился победы в двух сетах над американцем Афонсу Португалом - 6:3, 6:3.

ITF M25 Саншеншо. Первый круг

Александр Брайнин (Украина) – Афонсу Португал (США) – 6:3, 6:3

Напомним, накануне, 25 апреля, украинец Владислав Сачко, имея первый номер посева, проиграл на старте турнира в Саншеншо чилийцу Диего Фернандесу Флоресу.