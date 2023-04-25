Не подтвердил статус. Орлов распрощался с надеждой на титул в Испании
Украинец не справился со стартовым барьером
Украинский теннисист Владислав Орлов (№373 АТР) завершил выступления на турнире серии ITF M25 в испанском городе Саншеншо.
В матче первого круга основной сетки Орлов, имея первый номер посева, проиграл в двух сетах чилийцу Диего Фернандесу Флоресу (№883 АТР) – 3:6, 2:6.
Впервые в истории сойдясь на корте тет-а-тет, теннисисты выяснили отношения между собой за 1час 34 минуты.
ITF M25 Саншеншо. Первый круг
Владислав Орлов (Украина, 1) – Диего Фернандес Флорес (Чили) – 3:6, 2:6
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