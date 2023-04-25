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ITF
25 апреля 2023, 15:34 | Обновлено 25 апреля 2023, 15:41
153
0

Не подтвердил статус. Орлов распрощался с надеждой на титул в Испании

Украинец не справился со стартовым барьером

25 апреля 2023, 15:34 | Обновлено 25 апреля 2023, 15:41
153
0
Не подтвердил статус. Орлов распрощался с надеждой на титул в Испании
Instagram. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (№373 АТР) завершил выступления на турнире серии ITF M25 в испанском городе Саншеншо.

В матче первого круга основной сетки Орлов, имея первый номер посева, проиграл в двух сетах чилийцу Диего Фернандесу Флоресу (№883 АТР) – 3:6, 2:6.

Впервые в истории сойдясь на корте тет-а-тет, теннисисты выяснили отношения между собой за 1час 34 минуты.

ITF M25 Саншеншо. Первый круг

Владислав Орлов (Украина, 1) – Диего Фернандес Флорес (Чили) – 3:6, 2:6

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ITF Саншеншо Владислав Орлов
Источник Sport.ua
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