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Англия
27 апреля 2023, 18:14 | Обновлено 27 апреля 2023, 18:37
1554
0

Экс-игрок Челси призвал Лэмпарда к решительному шагу

Франк Лебеф обратился к временному наставнику «пенсионеров»

27 апреля 2023, 18:14 | Обновлено 27 апреля 2023, 18:37
1554
0
Экс-игрок Челси призвал Лэмпарда к решительному шагу
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф выступил с критикой в адрес «синих» и их временного главного тренера Фрэнка Лэмпарда после домашнего поражения 0:2 от «Брентфорда» в матче 33-го тура АПЛ.

«У меня нет слов. Возможно, только для Лэмпарда – уходи! И уходи как можно быстрее. У тебя ничего не получится изменить. Команде нужна победа, всего одна победа. Три очка, чтобы не вылететь из АПЛ. И это мы говорим о «Челси»! Ужасная ситуация. Однако если взглянуть на их матчи, то понимаешь, что они заслуживают свою текущую позицию.

Игрокам «Челси» нужно встрепенуться. Они не взаимодействуют друг с другом на должном уровне. Пропускать голы – это нормально, но второй мяч в игре с «Брентфордом»… Уэсли Фофана, что ты делаешь? В таких эпизодах нужно быстрее бежать», – заявил Лебеф.

Поражение от «Брентфорда» стало для «Челси» пятым подряд после возвращения на тренерский мостик коллектива Лэмпарда. В таблице АПЛ «синие» занимают 11-е место с 39 очками после 32 матчей.

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Челси Франк Лебеф Фрэнк Лэмпард Английская Премьер-лига
Источник ESPN
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