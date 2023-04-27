Экс-игрок Челси призвал Лэмпарда к решительному шагу

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф выступил с критикой в адрес «синих» и их временного главного тренера Фрэнка Лэмпарда после домашнего поражения 0:2 от «Брентфорда» в матче 33-го тура АПЛ.

«У меня нет слов. Возможно, только для Лэмпарда – уходи! И уходи как можно быстрее. У тебя ничего не получится изменить. Команде нужна победа, всего одна победа. Три очка, чтобы не вылететь из АПЛ. И это мы говорим о «Челси»! Ужасная ситуация. Однако если взглянуть на их матчи, то понимаешь, что они заслуживают свою текущую позицию.

Игрокам «Челси» нужно встрепенуться. Они не взаимодействуют друг с другом на должном уровне. Пропускать голы – это нормально, но второй мяч в игре с «Брентфордом»… Уэсли Фофана, что ты делаешь? В таких эпизодах нужно быстрее бежать», – заявил Лебеф.

Поражение от «Брентфорда» стало для «Челси» пятым подряд после возвращения на тренерский мостик коллектива Лэмпарда. В таблице АПЛ «синие» занимают 11-е место с 39 очками после 32 матчей.