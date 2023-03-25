Чемпион мира-1998 рассказал, почему Мудрику рано играть в основе Челси

Известный экс-центрбек «Челси» и чемпион мира-1998 в составе сборной Франции Франк Лебеф рассказал, почему украинскому вингеру Михаилу Мудрику рано играть в основном составе «синих», несмотря на то, что его трансфер из «Шахтера» обошелся лондонцам в 88 миллионов фунтов.

«Я думаю, что это очень хорошая идея, по крайней мере, прямо сейчас оставить Мудрика в стороне. Будет справедливо, если его защитят тренер, мы, СМИ и эксперты. Фанаты должны понимать, что парень сейчас проходит через ад, будучи украинцем, видя, как его семья воюет в его стране».

«Он очень молод, для него это большие перемены, на него потрачены большие деньги — все это на парня слишком сильно давит, и нужно сделать так, чтобы он наилучшим образом приспособился и адаптировался к новой ситуации».

«Выпускать его на поле прямо сейчас, потому что он стоит 88 миллионов фунтов стерлингов и потому, что он должен каким-то образом отрабатывать эти деньги, которые клуб в него вложил, было бы несправедливо и было бы немного глупо. Парень еще не готов».

«Мы все можем быть нетерпеливы, мы живем в мире нетерпения, и мы хотим увидеть лучшее от Мудрика, мы хотим увидеть то, что он сделал для нас в своей первой игре. Но сейчас нам нужно немного потерпеть», - сказал Лебеф.

22-летний Мудрик провел за «Челси» 6 матчей в АПЛ и отличился 1 результативной передачей.