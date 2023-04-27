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Германия
27 апреля 2023, 17:20 | Обновлено 27 апреля 2023, 17:31
202
0

Марко РОЙС: «Перед нами стоит большая цель»

Хавбек – о продлении контракт с дортмундской «Боруссией»

27 апреля 2023, 17:20 | Обновлено 27 апреля 2023, 17:31
202
0
Марко РОЙС: «Перед нами стоит большая цель»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Полузащитник Марко Ройс поделился эмоциями от продления контракта с дортмундской «Боруссией».

«Сейчас перед нами стоит большая цель, на которой сосредоточено все наше внимание. Мы хотим стать чемпионами Германии, и для достижения этой цели нам нужен каждый. Но даже помимо этого я хочу сделать все возможное для клуба, с которым я провел больше половины своей жизни. Для меня нет ничего лучше, чем забивать голы на глазах у лучших болельщиков в мире, на самом красивом стадионе в мире и вместе праздновать победы. Именно поэтому я счастлив, что продлил свой контракт еще на год, ведь я всегда говорил, что не хотел бы играть ни за какой другой клуб в своей карьере, кроме BVB», – заявил Ройс.

Напомним, 33-летний Ройс поставил свою подпись под новым договором со «шмелями», который будет действовать до завершения сезона-2023/2024. Хавбек выступает за «Боруссию» Дортмунд с 2012 года.

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Марко Ройс Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник ФК Боруссия Дортмунд
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