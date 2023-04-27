Марко РОЙС: «Перед нами стоит большая цель»

Полузащитник Марко Ройс поделился эмоциями от продления контракта с дортмундской «Боруссией».

«Сейчас перед нами стоит большая цель, на которой сосредоточено все наше внимание. Мы хотим стать чемпионами Германии, и для достижения этой цели нам нужен каждый. Но даже помимо этого я хочу сделать все возможное для клуба, с которым я провел больше половины своей жизни. Для меня нет ничего лучше, чем забивать голы на глазах у лучших болельщиков в мире, на самом красивом стадионе в мире и вместе праздновать победы. Именно поэтому я счастлив, что продлил свой контракт еще на год, ведь я всегда говорил, что не хотел бы играть ни за какой другой клуб в своей карьере, кроме BVB», – заявил Ройс.

Напомним, 33-летний Ройс поставил свою подпись под новым договором со «шмелями», который будет действовать до завершения сезона-2023/2024. Хавбек выступает за «Боруссию» Дортмунд с 2012 года.