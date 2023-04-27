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Англия
27 апреля 2023, 15:56 | Обновлено 27 апреля 2023, 15:59
710
0

ВИДЕО. Эдерсон позволил себе публичный стеб над фанатами Арсенала

Голкипер «Ман Сити» отреагировал на победу над «канонирами»

27 апреля 2023, 15:56 | Обновлено 27 апреля 2023, 15:59
710
0
ВИДЕО. Эдерсон позволил себе публичный стеб над фанатами Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон в концовке матча 33-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (4:1), который состоялся в среду, 26 апреля, позволил себе вызывающий жест, который был адресован поклонникам «канониров».

29-летний Эдерсон показал жест, напоминающий вытирание слез. Мол, после поражения в игре «Арсеналу» и его фанатам надо позабыть о чемпионских амбициях.

Сообщается, что после финального свистка, который возвестил о крупной победе «горожан», Эдерсон был активным участником бурного ликования своей команды. Игроки «Сити» устроили с поля овации вместе со своими фанатами, которые после игры на трибунах еще долго распевали песни.

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Эдерсон Манчестер Сити Арсенал Лондон Манчестер Сити - Арсенал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Twitter
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