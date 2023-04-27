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  4. Джейми КАРРАГЕР: «Гвардиола – возможно, лучший тренер в истории»
Англия
27 апреля 2023, 15:51 |
528
2

Джейми КАРРАГЕР: «Гвардиола – возможно, лучший тренер в истории»

Легендарный защитник – о тренере «Манчестер Сити»

27 апреля 2023, 15:51 |
528
2
Джейми КАРРАГЕР: «Гвардиола – возможно, лучший тренер в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился своим мнением по поводу главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы:

«Возможно, он лучший тренер в истории. Точно так же, как он делал это в «Барселоне», Гвардиола переосмысливает игру. Никто в Англии не может приблизиться ни к нему, ни к его команде, его ближайшие преследователи в лице «Арсенала» в решающем матче за титул выглядели как школьники.

Если дальше будет выигранный еврокубок, Гвардиола затмит великого Арриго Сакки и его наставника Йохана Кройффа, произведя революцию в том, как играют в футбол, в качестве тренера в двух разных клубах в двух разных странах.

Подобно Сакки и Кройффу, Гвардиола – больше чем тренер. Это архитектор, оказавший огромное влияние на современную игру. Футбол изобилует легендарными тренерами, но лишь немногие избранные могут видеть, как их влияние распространяется за пределы их собственной команды. Если подражание – это форма лести, то Гвардиоле не нужно далеко ходить за комплиментами».

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Джейми Каррагер Пеп Гвардиола Манчестер Сити
Источник The Telegraph
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Комментарии 2
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Alex Komnin
1 млрд євро або більше на трансфери. У чому геніальність? Він хіба з молодими англійцями поставив цю гру? Якщо він зробить команду з Евертона, Еспаньола, Удінезе...тоді геніальний. А так - безліміт.
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+1
luceorius
  Якось занадто пафосно і неабияк дискусійно. Якщо вже згадав Кройфа, то міг би копнути
на одне покоління глибше - до Рінуса Міхельса. Саме цього тренера більшість фахівців вважають основоположником сучасного футболу. Саме під його керівництвом на початку 1970-х до того маловідомий заштатний Аякс наводив жах на всіх тогочасних грандів
європейського футболу, тричі поспіль вигравши Кубок європейських чемпіонів ( так в ті часи називалась ЛЧ ). Саме в Аяксі зійшла зірка Йохана Кройфа - футболіста. Причому
Аякс і тоді і зараз розраховує на своїх вихованців, а не як Гвардіола - будь-яка примха
за гроші шейхів, - захотів  Холанда -будь-ласка. 
 А якщо не "буде виграний єврокубок," то не затьмарить? Чи взагалі шейхам урветься терпець і виставлять Гвардіолу за двері?
 Анчелотті, можливо і не революціонер у футболі, але вже виграв більше кубків, в більшій кількості клубів та країн, та й цьогогріч має рівні шанси з Гвардіолою.  
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