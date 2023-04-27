Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи

По факту «Динамо» сейчас проводит один из худших сезонов в независимой истории нашего футбола. Хотя накануне старта нынешнего чемпионата казалось, что именно киевляне будут главными претендентами на победу в чемпионате, ведь они не столь сильно пострадали от оттока легионеров, а своих воспитанников хватило бы на постройку сразу пары-тройки крепких команд УПЛ.

Но на поверку оказалось, что визуальные динамовские преимущества оказались ихними же слабостями. Не имея в составе звездных иностранцев, «Динамо» лишилось звездных украинцев (Цыганков, Забарный). А с внедрением доморощенных футболистов в основной состав у «бело-синих» всегда были проблемы. Зачастую получается так, что условному Бражко проще и легче засветиться в условной «Заре», нежели в родном клубе.

Но сейчас не об этом странном феномене. Сейчас – о другом. О том, что даже в этом, напрочь проваленном сезоне, «Динамо» еще может добиться позитива.

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За восемь туров до конца текущего сезона киевляне отстают от лидирующего «Шахтера» на 12 очков. То есть, о привычной борьбе за первое место уже не может быть и речи (хотя, ради справедливости, нужно отметить, что этой речи не было фактически с самого начала сезона). Турнирный запас прочности есть и у «Зари» с «Днепром-1» (особенно у днепрян). Посему можем смело предположить, что и за второе место в нынешнем чемпионате «Динамо» уже не сможет зацепиться.

Учитывая турнирную диспозицию и актуальную форму, можно утверждать, что максимум притязаний пока еще подопечных Луческу в сезоне 2022/23 – третье место. Хотя, если честно, то претензии «Зари» на бронзовые награды лично мне видятся в разы предпочтительнее.

С другой стороны, ниже четвертого места «Динамо» тоже вряд ли упадет (хотя, опять-таки, предела у «совершенства» нет). На данный момент «бело-синие» опережают идущую пятой «Александрию» на семь очков. Правда, у коллектива Ротаня есть матч в запасе, но, учитывая их ничейный синдром, вряд ли приходится рассчитывать на что-то более весомое, нежели нынешняя позиция.

Итак, если не случится ничего сверхъестественного, то «Динамо» в текущем сезоне финиширует на четвертой позиции, повторив антирекорд почти десятилетней давности.

Тогда, напомню, в апреле 2014-го, был уволен главный тренер «Динамо» Олег Блохин, который довел команду фактически «до ручки». И это при том, что «под Блохина» Суркисы раскошелились на почти 110 миллионов евро, а самого Олега Владимировича умыкнули из ФФУ.

Мехмеди, Идейе, Аруна, Кранчар, Вида, Рубен, Рафаэль, Мбокани, Ленс, Тремулинас, Драгович, Дуду, Беланда – вот какие легионеры выступали тогда за «ДК»! А ведь были в арсенале и Ярмоленко, Хачериди, Милевский, Алиев, Гармаш. Как с такими игроками можно было провалиться – одному Олегу Владимировичу известно.



Динамо-2013: Хачериди, Коваль, Тайво, Михалик, Мехмеди (верхний ряд), Безус, Вида, Ярмоленко, Кранчар, Аруна, Велозу

Ребров, сменивший тогда Блохина, сходу взял Кубок Украины. А затем выиграл два чемпионства, пробился в плей-офф Лиги чемпионов и четвертьфинал Лиги Европы. С тем составом точно можно было звезды с неба доставать, если бы в команде изначально был тренер, а не памятник.

Однако, это я отвлекся. Сейчас в силу вполне объективных причин ни легионеров уровня национальных сборных Хорватии, Франции, Португалии и Нидерландов в составе «Динамо» быть не может, ни игроков уровня Ярмоленко и Шевченко. «Динамо», как и остальные отечественные топ-клубы, сейчас очень сильно просело. Полагаю, нет надобности объяснять, почему.

Тем не менее, считаю, что провести параллель с проваленным динамовским сезоном 2013/14 сейчас не только можно, но и нужно. Потому что как и тогда, так и сейчас, наблюдается отличная возможность для кадровых маневров и экспериментов. Для перезапуска проекта. Для отмирания старого. И рождения чего-то нового.

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С одной поправкой: фигуры Блохина и Луческу на данный момент сравнивать считаю делом неблагодарным и некорректным. При всем моем одинаково негативном отношении к назначению этих бонз в кресло динамовского рулевого, «выхлоп» от их деяний кардинально противоположный. Если на Блохина было потрачено более ста миллионов евро без единой турнирной пользы, то Мирча примерно столько же заработал для столичного клуба (если суммировать бонусы от попадания в групповой турнир ЛЧ и выходящие трансферы). Да и, в отличие от ОВБ, Мирча Михалыч выиграл с «Динамо» на внутренней арене все три возможные трофеи.

Посему сейчас я не собираюсь вешать всех собак за нынешний динамовский провал именно на румынского тренера. Его вина, безусловно, в этом фиаско есть. Но не больше всех сопричастных.

Но в данном случае сама история благоволит в пользу перемен. Луческу ложится на операцию (дай Бог ему здоровья), и, учитывая его преклонный возраст, вряд ли можно ожидать на его быстрое возвращение на тренерский мостик.

Посему резонно отметим, что как минимум до конца текущего первенства командой будет руководить Шовковский. Почему выбор Суркисов пал именно на СаШо – подробно рассказал коллега Сливченко. Я же попытаюсь очертить возможные алгоритмы и маркеры в работе на новом поприще одной из главных нынешних динамовских легенд.



ФК Динамо. Александр Шовковский

Мне видится, что сейчас очень подходящий момент (было аргументировано чуть выше) для того, чтобы успокоиться и фактически начать с чистого листа. Хуже вряд ли уже будет, лучше – тоже. Хотя можно постараться.

Но главное, для чего нужно стараться – это следующий сезон. И вот для наиболее эффективного вкатывания в сезон 2023/24 у «Динамо» есть отличная, почти уникальная возможность все переосмыслить и переделать.

В моем понимании переделка, реконструкция – это по максимуму стараться ставить в состав молодежь. Уровень оппонентов (при всем уважении к ним) позволяет – наиболее статусные соперники из оставшихся до конца текущего чемпионата – «Ворскла» и «Александрия».

Поэтому, мне кажется, динамовская молодежь сейчас как никогда должна «стучаться» в дверь и. о. главного тренера. А временно исполняющий должен этим товарищам давать шанс.

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Частично ставку на молодежь начал делать Луческу. Шовковскому не придется ломать все на корню. Просто нужно добавить пару-тройку штрихов.

Вивчаренко, Волошин, Дячук уже регулярно попадают в основу. На мой взгляд, туда обязательно нужно интегрировать Царенко: парень своей игрой это право заслужил. При наличии тренерского доверия расцвел Бенито. Возможно, подобный трюк пройдет с Перрисом и Лонвейком.

Отдельная тема – Диалло. Если он в добром здравии, то нужно обязательно попробовать.

Яцык, Боль, Малыш, Рамадани – и этих игроков нужно подтаскивать к основному составу. Зачем отправлять в «Зарю» или «Александрию», если можно попробовать в родной среде.



ФК Динамо. Владислав Ванат

Шепелев и Кабаев – они точно еще не сказали последнего слова в «Динамо». Особенно Влад, ведь тот футбол, который он демонстрировал недавно в «Заре», на порядок выше, нежели нынешний. Значит, проблема не только в самом футболисте.

Параллельно нужно минимизировать игровое время Сидорчука, Гармаша и Андриевского. При всем уважении к этим парням, нужно смотреть вперед.

Если Шовковский таки решится на эксперименты с составом, будет больше давать играть резервистам и игрокам из дубля, на выходе можно будет получить очень интересный и, не исключено, качественный продукт.

А если к этому продукту приплюсовать здоровых и функционально готовых Бущана, Шапаренко и Караваева, а при необходимости и арендных «скитальцев» – Бражко, Булецу, Биловара, Цитаишвили, Михайленко – может получится очень гремучая смесь. Очень крутая банда. У «Динамо» есть время, чтобы сделать из этих игроков команду, которая, как и подобает гранду, будет бороться за самые высокие места. Но медлить нельзя: начинать нужно прямо сейчас.