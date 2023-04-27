В подвешенном состоянии: почему застопорилась продажа МЮ

Прошло более 150-ти дней с того момента, как члены семьи Глейзер, владеющей «Манчестер Юнайтед», заявили о готовности продать клуб. Примерно в то же время подобное заявление сделали и владельцы «Ливерпуля». Вскоре после этого «красные» уточнили, что в их случае речь идет лишь о привлечении дополнительных инвестиций. С «МЮ» все было четче и понятнее, но ясности о будущем клуба нет до сих пор.

Глейзеры оценили «МЮ» в 6 млрд фунтов. Американцы ведут переговоры с потенциальными покупателями, но не торгуются, и стоят на своем. Владельцы «МЮ» провели уже 2 раунда торгов с заинтересованными лицами, но с ними так никто и не смог договориться. В итоге Глейзеры объявили третий раунд. Это значит, что желающие выкупить клуб могут присылать свои предложения до конца месяца. Но не факт, что и тогда стороны смогут прийти к соглашению.

Желающих приобрести «МЮ» было много, но Глейзеры изначально получили только 3 официальные заявки. Одним из желающих приобрести «Юнайтед» был финский бизнесмен Томас Циллиакус. Недавно бывший топ-менеджер Nokia объявил о том, что не будет участвовать в третьем раунде переговоров. Бизнесмен считает, что Глейзеры проявляют неуважение к потенциальным покупателям, постоянно повышая ставки. Первоисточник из переговорного процесса дал понять, что Глейзеры на самом деле не спешат прощаться с манкунианцами.

Есть еще 2 реальных претендента на приобретение «МЮ», которые участвуют в переговорах с самого начала. Первый – катарский миллиардер шейх Джасим. Второй – глава Ineos Group Джим Рэтклифф. Катарцы готовы полностью выкупить «Юнайтед» и построить вокруг него мультиклубную империю. Ineos Group хочет приобрести 69% акций «МЮ», а остальное оставить на фондовой бирже Нью-Йорка. У британцев, вероятно, планы на клуб не такие масштабные, как у конкурентов из Катара.

К «МЮ» также есть интерес со стороны Elliott Investment Group, которая ранее владела «Миланом». Сначала американцы хотели просто финансировать манкунианцев, а потом заявили о готовности выкупить миноритарную долю акций в клубе. В обоих случаях у Elliott Investment Group не было бы права голоса при принятии важных решений. Также есть информация, что к «МЮ» проявляют интерес другие американцы – из фонда Carlyle Group. Но они тоже готовы выкупить только миноритарный, то есть неконтрольный пакет акций. Это значит, что клуб получит новых инвесторов, но все решения по-прежнему будут принимать Глейзеры.

По данным британских СМИ, Рэтклифф и шейх Джасим готовы заплатить 5 млрд фунтов за «МЮ». Покупатели дают меньше требуемой суммы, поскольку хотят вложиться в реконструкцию «Олд Траффорд» и в другие проекты. Криштиану Роналду и Джесси Лингард ранее заявляли, что клубная инфраструктура у «Юнайтед» находится на низком уровне. Но Глейзеры стоят на своем и, судя по всему, не собираются идти на уступки. Не факт, что они расстанутся с манкунианцами даже если им предложат все 6 миллиардов.

Изначально было понятно, что процесс продажи «МЮ» не будет простым. Клубом владеют не только Джоэл и Аврам Глейзеры, которых иногда можно увидеть на трибунах «Олд Траффорд». В совет директоров клуба входят и другие члены семьи Глейзер: Брайан, Кевин, Эдвард и Дарси. Финансовые и другие предложения должны удовлетворить всех этих людей. И не факт, что все они выступают за продажу «Юнайтед». При всех проблемах, которые частично удалось решить спортивным путем, «МЮ» по-прежнему остается источником для больших доходов.

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С недавних пор стали появляться новости о том, что Глейзеры могут и не продать «Юнайтед». Есть компании, которые готовы стать миноритарными акционерами. Это инвесторы, за счет которых можно выделять средства на трансферы, реконструировать «Олд Траффорд» и улучшить клубную инфраструктуру. Имея постоянную финансовую поддержку нет необходимости продавать клуб, который приносит большой доход. Глейзеры все понимают и, возможно, поэтому тормозят переговоры с потенциальными покупателями. Миноритарные акционеры теперь для них в приоритете.

Болельщики по-прежнему активно выступают против Глейзеров. Несмотря на то, что они могут привлечь новые инвестиции, фанаты хотят, чтобы клубом управляли другие люди. Но чем больше времени проходит, тем менее вероятной выглядит продажа «МЮ». Через месяц закончится сезон. Трансферную кампанию и прочие вещи, связанные с финансами, нужно начинать планировать уже сейчас. Потенциальные покупатели понимают, что чем дольше будут продолжаться переговоры с Глейзерами, тем сложнее пройдет подготовка к новому сезону.

Болельщики требуют, чтобы нынешние владельцы «МЮ» продавали клуб уже сейчас. Но будущее манкунианцев становится все более неопределенным. Особенно плохо это для Эрика тен Хага, который, вероятно, не понимает, как и с кем ему строить трансферную политику на межсезонье. А может ничего и не произойдет, а Глейзеры затеяли всю шумиху лишь для привлечения новых инвестиций. По слухам, нынешние владельцы «МЮ» могут задержаться еще на 10 лет, чтобы потом продать клуб гораздо дороже, чем сейчас. В таком случае на улицах Манчестера еще долго будет неспокойно.

Текст: meta.ua/sport