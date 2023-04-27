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  4. ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Артеты на результат матча Ман Сити – Арсенал
Англия
27 апреля 2023, 13:35 |
343
0

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Артеты на результат матча Ман Сити – Арсенал

Специалисты были в разном настроении

27 апреля 2023, 13:35 |
343
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Артеты на результат матча Ман Сити – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Микель Артета

В среду, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» (4:1). Команды сыграли на стадионе «Этихад» ключевой матч в борьбе за титул в АПЛ.

Кевин де Брюйне оформил дубль, дважды использовав ассисты от Эрлинга Холанда. Также забил Джон Стоунз. Гол престижа у гостей в конце игры записал в свой актив Роб Холдинг. Неудержимый Эрлинг Холанд забил на 90+5 минуте. Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч за канониров.

Теперь в турнирной таблице канониры опережают соперника всего на 2 очка (75 против 73), но горожане имеют две игры в запасе.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд.

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Источник Sport.ua
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