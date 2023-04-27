ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Артеты на результат матча Ман Сити – Арсенал
Специалисты были в разном настроении
В среду, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» (4:1). Команды сыграли на стадионе «Этихад» ключевой матч в борьбе за титул в АПЛ.
Кевин де Брюйне оформил дубль, дважды использовав ассисты от Эрлинга Холанда. Также забил Джон Стоунз. Гол престижа у гостей в конце игры записал в свой актив Роб Холдинг. Неудержимый Эрлинг Холанд забил на 90+5 минуте. Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч за канониров.
Теперь в турнирной таблице канониры опережают соперника всего на 2 очка (75 против 73), но горожане имеют две игры в запасе.
Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира хотел бы посмотреть на поединок двух британских супертяжей
МанСити выиграл девятый из последних десяти матчей чемпионата Англии