Теперь каждый может стать Пеле. В бразильском словаре появилось новое слово
Бразильцы необычным образом почтили память о легендарном футболисте
В бразильском словаре португальского языка появилось новое слово в честь легендарного футболиста Пеле.
Вот как описывается значение слова Пеле:
«Пеле – тот, кто выдающийся, или кто в силу своих качеств, ценности или превосходства не может сравниться ни с чем и ни с кем, как Пеле, считавшегося лучшим спортсменом всех времен; исключительный, несравненный, единственный.
Примеры: он Пеле в баскетболе, она Пеле в теннисе, она Пеле в бразильском театре, он Пеле в медицине».
Добавить слово Пеле в бразильский словарь – просьба самих бразильцев, которые собрали 125 тысяч необходимых подписей.
Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году). 29 декабря 2022 года Король футбола умер в возрасте 82 года из-за множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.
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