Статистический портал оценил шансы Зинченко и Арсенала выиграть трофей АПЛ

Известный статистический портал Opta оценил шансы лидеров элитного дивизиона Англии выиграть трофей.

После вчерашней победы «Манчестер Сити» над лондонским «Арсеналом» со счетом 4:1 процентная вероятность чемпионства «горожан» взлетела до 92,1%.

Шансы украинского футболиста Александра Зинченко и компании на титул АПЛ оцениваются в 7,9%.

Отметим, что по анализу Opta только «Арсенал» и «Ман Сити» могут занять 1-е место по окончанию сезона АПЛ 2022/23.

Сейчас лидером АПЛ являются «канониры». У команды 75 очков после 33 туров. У «Манчестер Сити» на 2 пункта меньше, однако у «горожан» еще 2 игры в запасе. Также стоит учитывать то, что следующие 3 поединка у «Арсенала» будут достаточно сложными, так как им придется сыграть с «Челси», «Брайтоном» и «Ньюкаслом».