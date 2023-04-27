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Англия
27 апреля 2023, 12:01 |
374
1

Статистический портал оценил шансы Зинченко и Арсенала выиграть трофей АПЛ

«Манчестер Сити» станет чемпионом элитного дивизиона Англии с 92% вероятностью

27 апреля 2023, 12:01 |
374
1
Статистический портал оценил шансы Зинченко и Арсенала выиграть трофей АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный статистический портал Opta оценил шансы лидеров элитного дивизиона Англии выиграть трофей.

После вчерашней победы «Манчестер Сити» над лондонским «Арсеналом» со счетом 4:1 процентная вероятность чемпионства «горожан» взлетела до 92,1%.

Шансы украинского футболиста Александра Зинченко и компании на титул АПЛ оцениваются в 7,9%.

Отметим, что по анализу Opta только «Арсенал» и «Ман Сити» могут занять 1-е место по окончанию сезона АПЛ 2022/23.

Сейчас лидером АПЛ являются «канониры». У команды 75 очков после 33 туров. У «Манчестер Сити» на 2 пункта меньше, однако у «горожан» еще 2 игры в запасе. Также стоит учитывать то, что следующие 3 поединка у «Арсенала» будут достаточно сложными, так как им придется сыграть с «Челси», «Брайтоном» и «Ньюкаслом».

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Манчестер Сити - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы Александр Зинченко
Источник Opta
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Комментарии 1
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BUROSTAVOK
Вчора замінусували коли написав,що Гвардіола втулив Зіню в Арсенал,тому,що він далекоглядний і бачить перспективу та ріст кожного гравця.
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